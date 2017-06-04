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كامل زاهر: استعباد واضطهاد ديني؟! الكذب لن ينفع كوليبالي

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كامل زاهر: استعباد واضطهاد ديني؟! الكذب لن ينفع كوليبالي كامل زاهر: استعباد واضطهاد ديني؟! الكذب لن ينفع كوليبالي

التحرير

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أكد كامل زاهر أمين صندوق النادي الأهلي إن كل الأكاذيب والحجج التي يسوقها سليماني كوليبالي لتبرير هروبه من صفوف القلعة الحمراء لن تنفعه.

وقال زاهر في تصريحات صحفية "كيف كان كوليبالي يتعرض للاستعباد في الأهلي وهو كان نجم الفريق الأول وكان يلعب أساسيًا ولم نتأخر يومًا في تنفيذ طلباته المالية أو الشخصية وحصل على مستحقاته كاملة حتى أخر مليم بينما كان يحظي برعاية وعناية الجميع داخل الأهلي إدارة أو جهاز فني او زملائه اللاعبين "

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وأضاف زاهر "أما أغرب الأكاذيب على الإطلاق هو كلامه عن الاضطهاد الديني لأسرته هذا كلام لا يدخل عقل أي إنسان لإن يمارس فيها حرية العقيدة والطقوس الدينية لأي فئة وأي طائفة على وجه الأرض فما بالنا بالديانة المسيحية التي يدين بها ملايين المصريين في ملحمة للتسامح و التعايش باعتراف العالم أجمع.

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التحرير

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