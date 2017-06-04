الأهلي: لن نترك كوليبالي ينعم بحياته بعد الهروب والكذب

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كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي أنهم يدرسون حاليًا مدى أحقية القلعة الحمراء في مطاردة سليماني كوليبالي قضائيًا في المحاكم الدولية بتهمة الإساءة والتشهير بسمعة مصر بعد أن ادعى كذبًا وزورًا أن أسرته المسيحية تعرضت لاضطهاد دينى في مصر.

وقال المصدر "هذا الموضوع سندرسه قانونيًا جيدًا وسنرى كيف يمكن تحريكه للرد على هذه السخافات وفي جميع الأحوال لن نترك كوليبالي ينعم بحياته بعد الهروب ثم الكذب علي بلد يوجد بها أعلي معدلات حرية العقائد والأديان علي مستوى العالم".

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وكان اللاعب أصدر بيان اليوم عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أعلن فيه عن أسباب رحيله عن القلعة الحمراء وذكر خلاله إنه أجبر على تنفيذ أوامر الجهاز الفني، بالسجود كلما أحرز هدفًا وإدعى أن عائلته المسيحية لم يستطيعوا ممارسة شعائرهم الدينية في مصر.