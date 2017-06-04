أخبار عاجلة

حبس سائق "شاحنة البانجو" في السويس 4 أيام -
ضبط 4 آلاف صاروخ و39 عبوة أغذية فاسدة في الغربية -
أمين سر «خطة وموازنة البرلمان»: لدينا 23 هيئة اقتصادية خاسرة -
نائبة المنيا: المحاليل الطبية تتجاوز الـ50 جنيه بالسوق السوداء -
في ليلة وضحاها.. 6 دول عربية و«جزر المالديف» تقطع علاقاتها بـ «قطر» -
بالصور .. القبض على شخص يرتدي نقاب أثناء محاولته اختطاف طفل -
وزيرة الهجرة تتابع أوضاع المصريين فى قطر بعد قطع العلاقات -
ضبط تشكيل عصابي لانتحال صفة عمال بشركة الغاز لسرقة المساكن بالعبور -
8 الصبح - لقاء مع الشيخ أحمد صبري حول العتق مع النار ودواعي المفطرات فى شهر رمضان -
حبس 8 أشخاص في واقعة قطع الطريق الزراعي بالقليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الأهلي: لن نترك كوليبالي ينعم بحياته بعد الهروب والكذب

Google+ Print
الأهلي: لن نترك كوليبالي ينعم بحياته بعد الهروب والكذب الأهلي: لن نترك كوليبالي ينعم بحياته بعد الهروب والكذب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي أنهم يدرسون حاليًا مدى أحقية القلعة الحمراء في مطاردة سليماني كوليبالي قضائيًا في المحاكم الدولية بتهمة الإساءة والتشهير بسمعة بعد أن ادعى كذبًا وزورًا أن أسرته المسيحية تعرضت لاضطهاد دينى في مصر.

وقال المصدر "هذا الموضوع سندرسه قانونيًا جيدًا وسنرى كيف يمكن تحريكه للرد على هذه السخافات وفي جميع الأحوال لن نترك كوليبالي ينعم بحياته بعد الهروب ثم الكذب علي بلد يوجد بها أعلي معدلات حرية العقائد والأديان علي مستوى العالم".

شاهد أيضا

وكان اللاعب أصدر بيان اليوم عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أعلن فيه عن أسباب رحيله عن القلعة الحمراء وذكر خلاله إنه أجبر على تنفيذ أوامر الجهاز الفني، بالسجود كلما أحرز هدفًا وإدعى أن عائلته المسيحية لم يستطيعوا ممارسة شعائرهم الدينية في مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزيرة الهجرة تتابع أوضاع المصريين فى قطر بعد قطع العلاقات

وزيرة الهجرة تتابع أوضاع المصريين فى قطر بعد قطع العلاقات

3 شركات طيران فقط تعمل لخدمة المصريين من و إلى قطر تعرف عليهم

3 شركات طيران فقط تعمل لخدمة المصريين من و إلى قطر تعرف عليهم

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت في الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت في الصحف المصرية اليوم

الخارجية تكشف وضع الجالية المصرية فى قطر بعد قطع العلاقات

الخارجية تكشف وضع الجالية المصرية فى قطر بعد قطع العلاقات