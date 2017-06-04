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الأهلي لكوليبالي: «تجاوزت الخطوط الحمراء.. الأكاذيب السخيفة لن تنقذك»

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الأهلي لكوليبالي: «تجاوزت الخطوط الحمراء.. الأكاذيب السخيفة لن تنقذك» الأهلي لكوليبالي: «تجاوزت الخطوط الحمراء.. الأكاذيب السخيفة لن تنقذك»

التحرير

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شن النادي الأهلي هجومًا قاسيًا وعنيفًا على الإيفواري سليماني كوليبالي، المهاجم الهارب من صفوف القلعة الحمراء، للرد علي الأكاذيب والعبث الذي حاول اللاعب ترويجه من خلال تويتة مطولة على حسابه الموثق فند خلالها أسباب هروبه.

,قال الدكتور ياسر أيوب، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، ورئيس المنظومة الإعلامية في القلعة الحمراء، إن كوليبالي تجاوز كل الخطوط الحمراء بادعائه تعرضه للاضطهاد الشخصي عندما وصف التعامل معه بتعامل العبيد أو عندما أشار إلى كذبة كبرى وهو تعرض عائلته المسيحية لاضطهاد ديني ومنعهم من ممارسة طقوسهم الدينية.

وأضاف أيوب في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن كوليبالي لجأ للكذب وترويج أوهام وخيالات مريضة لضعف موقفه، وتأكده أن الأهلي سينتصر عليه في المعركة معه أمام فيفا لأنه لا يملك أي حجة أو مبرر لتغيير التصرفات الغربية التي أقدم عليها.

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وأكمل أيوب: «كل ما يقوله كوليبالي كذب لا يصدقه أي عاقل فهو كان الفتي المدلل للإدارة والجهاز الفني والجمهور وكان يتلقى معاملة قد تكون الأفضل بين زملائه».

وأوضح: «أما فيما يخص ادعائه أن أسرته تعرضت لاضطهاد دينى فهو كلام غير مسئول ولا ينطلي علي أي إنسان لأن من أكثر الدول يمارس فيها المسيحيون كل طقوسهم وشعائرهم بحرية تامة».

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التحرير

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