أخبار عاجلة

حبس سائق "شاحنة البانجو" في السويس 4 أيام -
ضبط 4 آلاف صاروخ و39 عبوة أغذية فاسدة في الغربية -
أمين سر «خطة وموازنة البرلمان»: لدينا 23 هيئة اقتصادية خاسرة -
نائبة المنيا: المحاليل الطبية تتجاوز الـ50 جنيه بالسوق السوداء -
في ليلة وضحاها.. 6 دول عربية و«جزر المالديف» تقطع علاقاتها بـ «قطر» -
بالصور .. القبض على شخص يرتدي نقاب أثناء محاولته اختطاف طفل -
وزيرة الهجرة تتابع أوضاع المصريين فى قطر بعد قطع العلاقات -
ضبط تشكيل عصابي لانتحال صفة عمال بشركة الغاز لسرقة المساكن بالعبور -
8 الصبح - لقاء مع الشيخ أحمد صبري حول العتق مع النار ودواعي المفطرات فى شهر رمضان -
حبس 8 أشخاص في واقعة قطع الطريق الزراعي بالقليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

هليل يرد على تصريحات كوليبالي: «كلامك مخالف للواقع»

Google+ Print
هليل يرد على تصريحات كوليبالي: «كلامك مخالف للواقع» هليل يرد على تصريحات كوليبالي: «كلامك مخالف للواقع»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

علق محمد جمال هليل، عضو مجلس إدارة الأهلي، على تصريحات سليماني كوليبالي، مهاجم الفريق الهارب.

ونشر كوليبالي، بيانًا، عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، يوضح أسباب هروبه من القلعة الحمراء.

وقال هليل في تصريحات لـ«التحرير»: «أنا كنت رئيسا لبعثة الفريق في رحلة الكاميرون وكانت الأمور تسير معه بشكل جيد وكان يتلقى أفضل معاملة.. غير صحيح بالمرة أنه عومل معاملة العبيد أو خلافه».

شاهد أيضا

وتابع: «حديثه عن عدم ارتياحه وما ردده عبر الحساب المنسوب له في "تويتر" مخالف للواقع.. كان يلعب بشكل أساسي، واحتفل بعد الأهداف ولم يبد أي استياء.. أعتقد أن هذه حيلة من المحامي الخاص به من أجل فسخ العقد».

وأضاف: «الحديث عن عدم شعوره بالأمان يخالف الواقع.. الدوري المصري يضم العديد من المحترفين ولم يشكو أحد من ذلك».

وأوضح: «مجلس إدارة الأهلي اشتكى اللاعب بالفعل ولن يتنازل عن حق النادي وحق جماهيره في إيقافه وعدم السماح له بالانتقال إلى أي فريق بغير رغبة النادي».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أمين سر «خطة وموازنة البرلمان»: لدينا 23 هيئة اقتصادية خاسرة

أمين سر «خطة وموازنة البرلمان»: لدينا 23 هيئة اقتصادية خاسرة

نائبة المنيا: المحاليل الطبية تتجاوز الـ50 جنيه بالسوق السوداء

نائبة المنيا: المحاليل الطبية تتجاوز الـ50 جنيه بالسوق السوداء

في ليلة وضحاها.. 6 دول عربية و«جزر المالديف» تقطع علاقاتها بـ «قطر»

في ليلة وضحاها.. 6 دول عربية و«جزر المالديف» تقطع علاقاتها بـ «قطر»

بالصور .. القبض على شخص يرتدي نقاب أثناء محاولته اختطاف طفل

بالصور .. القبض على شخص يرتدي نقاب أثناء محاولته اختطاف طفل