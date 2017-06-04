هليل يرد على تصريحات كوليبالي: «كلامك مخالف للواقع»

التحرير

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علق محمد جمال هليل، عضو مجلس إدارة الأهلي، على تصريحات سليماني كوليبالي، مهاجم الفريق الهارب.

ونشر كوليبالي، بيانًا، عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، يوضح أسباب هروبه من القلعة الحمراء.

وقال هليل في تصريحات لـ«التحرير»: «أنا كنت رئيسا لبعثة الفريق في رحلة الكاميرون وكانت الأمور تسير معه بشكل جيد وكان يتلقى أفضل معاملة.. غير صحيح بالمرة أنه عومل معاملة العبيد أو خلافه».

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وتابع: «حديثه عن عدم ارتياحه وما ردده عبر الحساب المنسوب له في "تويتر" مخالف للواقع.. كان يلعب بشكل أساسي، واحتفل بعد الأهداف ولم يبد أي استياء.. أعتقد أن هذه حيلة من المحامي الخاص به من أجل فسخ العقد».

وأضاف: «الحديث عن عدم شعوره بالأمان يخالف الواقع.. الدوري المصري يضم العديد من المحترفين ولم يشكو أحد من ذلك».

وأوضح: «مجلس إدارة الأهلي اشتكى اللاعب بالفعل ولن يتنازل عن حق النادي وحق جماهيره في إيقافه وعدم السماح له بالانتقال إلى أي فريق بغير رغبة النادي».