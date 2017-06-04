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كوليبالي يكشف سبب هروبه من الأهلي: «عاملوني مثل العبيد»

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كوليبالي يكشف سبب هروبه من الأهلي: «عاملوني مثل العبيد» كوليبالي يكشف سبب هروبه من الأهلي: «عاملوني مثل العبيد»

التحرير

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كتب- أحمد سعيد و أحمد شحاتة:

اعتذر سليماني كوليبالي، مهاجم الأهلي الهارب، غبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لجماهير الأهلي، عما بدر منه بسبب رحيله عن القلعة الحمراء.

وكتب كوليبالي: «"أنا آسف لكني لم أستطع البقاء في الفريق أكثر من ذلك.. لقد أخذوا جواز سفري، كانوا يجبرونني على تنفيذ أوامرهم، على سبيل المثال السجود والصلاة كلما أحرزت هدفًا.. لم أكن مرتاحا في الفريق والبيئة المحيطة به، بذلت قصارى جهدي طوال 5 أشهر ولم أنجح ووصلت للحد الذي لا يمكن احتماله».

وتابع: «الفريق لم يرحب بي لذا كان علي أن أحارب للاحتفاظ بالكرة من أجل أن أسجل هدفا.. المدرب أجبرني على اللعب بالطريقة التي يريدني أن ألعب بها، لم ألعب مثلما أريد لأنني كنت مجبرا على تنفيذ الأوامر.. إن لم أرضخ للأوامر كانوا يأخذونني للمكتب ويصرخون في».

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وأكمل: «عائلتي وأطفالي أصيبوا بالصدمة، عائلتي مسيحية ولم يستطيعوا ممارسة شعائرهم في .. لعبت وعملت بجد منذ أن وصلت إلى مصر دون أن يكون لي حق الراحة.. تركت البلاد أول ما سنحت لي الفرصة وحصلت على جواز سفري».

واختتم: «عاملوني مثل العبيد بسبب المال، إن أوقفني الفيفا فأنا مستعد لقبول ذلك، سلامة عقلي وسلامتي هما الأهم بالنسبة لي، أنا آسف».

كوليبالي

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التحرير

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