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الجبير: التعاون بين مصر والسعودية قوي جدًا وقائم

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الجبير: التعاون بين مصر والسعودية قوي جدًا وقائم الجبير: التعاون بين مصر والسعودية قوي جدًا وقائم

التحرير

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قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إنه بحث مع وزير الخارجية سامح شكري القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا وجود تطابق كامل في الرؤى بين القاهرة والرياض.

وأكد الجبير، في مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية سامح شكري سعادته بزيارة القاهرة، وتطلعه لتعزيز العلاقات بين والسعودية.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، أن القمة العربية الإسلامية الأمريكية تاريخية ونتج عنها إطلاق مركز عالمي لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، مؤكدًا أن القاهرة والرياض حريصتان على مواجهة التطرف والإرهاب بكل أشكاله.

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وتابع الجبير، أن التعاون بين مصر والسعودية قوى جدًا وقائم، والبلدان يعملان على تعزيز التعاون الثنائي بينهما.

بدوره قال وزير الخارجية سامح شكري، إن التعاون بين مصر والسعودية قوي ومستمر على المستوى الأمني والعسكري لحماية الشعوب العربية من الإرهاب، مؤكدًا وجود توافق للعمل برؤية شاملة لمواجهة التنظيمات الإرهابية.

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التحرير

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