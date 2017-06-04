لأول مرة منذ 4 سنوات.. أسرة «مرسي» تزوره في «طرة»

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- محامى الأسرة لـ«التحرير»: مرسى بخير وصحته جيدة.. ويؤكد: سلوك جيد نتمنى استمراره

قالت أسرة الدكتور محمد مرسى، اليوم الأحد، إنها تمكنت، للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات، من زيارته، بمقر احتجازه، واطمأنت على حالته الصحية، ورافقها فى الزيارة، عبد المنعم عبد المقصود، محامى الأسرة.

وكتب عبد الله، نجل محمد مرسى، عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»: «الحمد لله السخى الكريم، الحمد لله الذى قدّر اليوم لوالدتى حرم الرئيس محمد مرسى، وأختى الشيماء، زيارة ولقاء والدى الرئيس محمد مرسى فى مقر احتجازه والاطمئنان عليه، وعلى أحواله وحالته الصحية بعد انقطاع ومنع تام للزيارة منذ أربع سنوات».

وقال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن أسرة الرئيس محمد مرسى، وأحد من رافق زوجة ونجلة الرئيس فى زيارة محمد مرسى، فى تصريح خاص لـ«التحرير»، إنهم بالفعل نجحوا فى زيارة الرئيس الأسبق، محمد مرسى، داخل غرفة ملحقة بسجن طرة، بعد موافقة الجهات المختصة.

وأضاف عبد المقصود أن هذا سلوك جيد يتمنون استمراره، خاصة أن أسرة محمد مرسى لم تستطع زيارته منذ 4 سنوات، بالمخالفة للوائح السجون، دون أسباب واضحة، مؤكدًا أن الرئيس الأسبق ظهر خلال زيارته بصحة جيدة، وأبلغهم سلامه لنجله عبد الله وللجميع.

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وتابع محامى الرئيس الأسبق، «محمد مرسى لم يتلق سوى زيارة واحدة، منذ القبض عليه وبدء محاكمته فى القضايا المتهم فيها، كما أنهم كفريق دفاع عنه تقدموا بطلب للجهات المعنية المختصة لزيارته، إلا أن طلبهم دائمًا ما كان يقابل بالرفض، رغم أنه سجين بأحد السجون التابعة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، ما يستلزم تطبيق لوائح السجون عليه، كباقى السجناء».

جدير بالذكر أن أسرة مرسى قد أصدرت بيانًا طالبت فيه بزيارته فى بداية شهر رمضان الحالى، وجاء فيه «يحل علينا شهر رمضان الكريم هذا العام ليكون الخامس الذى يقضيه الرئيس الشرعى المنتخب الدكتور محمد مرسى، داخل محبسه دون أن يلتقى أو يرى أحدًا، وهو الأول لنجله المحامى، والمتحدث باسم أسرته، أسامة محمد مرسى، داخل محبسه».

وأضافت الأسرة فى بيانها «وفى هذا الإطار رأت أسرة الرئيس أن تضع الرأى العام والشعب المصرى، مؤكدة أنهم لا يعلمون شيئًا عن مكان وظروف اعتقاله أو طعامه وشرابه أو حالته الصحية، وخاصة بعد شكوى الرئيس مرتين من تعرض حياته للخطر داخل مقر احتجازه، والتى كان آخرها فى 6 مايو الماضى».

ودعت الأسرة فى بيانها كل الأحرار فى العالم والمنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة وكل مهتم بالحرية والنضال، أن يلتفتوا إلى ملف انتهاك حقوق الرئيس محمد مرسى ونجله أسامة مرسى.

واختتمت الأسرة البيان: «كما تؤكد أسرة الرئيس أن زيارته فى محبسه والاطمئنان عليه هو حق لا مكرمة، تكفله كل الدساتير والقوانين الدولية المنظمة للعدالة».