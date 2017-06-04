فيديو.. أهالي عقار «الأزاريطة»: الحكومة مُغيّبه

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استنكر أحد أهالي منطقة العقار المائل بمنطقة "الأزاريطة" بمحافظة الإسكندرية تهجيرهم من وحداتهم السكنية وعدم توفير سكن بديل جيد.
وقال أحد الأهالي، خلال لقائه بقناة "cbc extra" :"بقالي 4 أيام نايم في الشارع، والحكومة لم تخصص 100 جنيه إعانة ووجبات غذائية لينا كما يقول البعض، وما تعلنه الحكومة "كلام" لا وجود له في الواقع.
وتابع آخر:"الحكومة مغيبة وبتدي الفلوس لناس من برة غيرنا ولا أيه، قالونا هنوديكوا مصطفى كامل لقيناها مستشفى حكومى ميري وكل 5 أشخاص في غرفة واحدة".
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واستكمل آخر:"المصاب كبير وأي مسئول يقول حاجه لوسائل الإعلام لازم يبقى صادق لأن دي أرواح ناس".