أخبار عاجلة

حبس سائق "شاحنة البانجو" في السويس 4 أيام -
ضبط 4 آلاف صاروخ و39 عبوة أغذية فاسدة في الغربية -
أمين سر «خطة وموازنة البرلمان»: لدينا 23 هيئة اقتصادية خاسرة -
نائبة المنيا: المحاليل الطبية تتجاوز الـ50 جنيه بالسوق السوداء -
في ليلة وضحاها.. 6 دول عربية و«جزر المالديف» تقطع علاقاتها بـ «قطر» -
بالصور .. القبض على شخص يرتدي نقاب أثناء محاولته اختطاف طفل -
وزيرة الهجرة تتابع أوضاع المصريين فى قطر بعد قطع العلاقات -
ضبط تشكيل عصابي لانتحال صفة عمال بشركة الغاز لسرقة المساكن بالعبور -
8 الصبح - لقاء مع الشيخ أحمد صبري حول العتق مع النار ودواعي المفطرات فى شهر رمضان -
حبس 8 أشخاص في واقعة قطع الطريق الزراعي بالقليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو.. أهالي عقار «الأزاريطة»: الحكومة مُغيّبه

Google+ Print
فيديو.. أهالي عقار «الأزاريطة»: الحكومة مُغيّبه فيديو.. أهالي عقار «الأزاريطة»: الحكومة مُغيّبه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استنكر أحد أهالي منطقة العقار المائل بمنطقة "الأزاريطة" بمحافظة الإسكندرية تهجيرهم من وحداتهم السكنية وعدم توفير سكن بديل جيد.

وقال أحد الأهالي، خلال لقائه بقناة "cbc extra" :"بقالي 4 أيام نايم في الشارع، والحكومة لم تخصص 100 جنيه إعانة ووجبات غذائية لينا كما يقول البعض، وما تعلنه "كلام" لا وجود له في الواقع.

وتابع آخر:"الحكومة مغيبة وبتدي الفلوس لناس من برة غيرنا ولا أيه، قالونا هنوديكوا مصطفى كامل لقيناها مستشفى حكومى ميري وكل 5 أشخاص في غرفة واحدة".

شاهد أيضا

واستكمل آخر:"المصاب كبير وأي مسئول يقول حاجه لوسائل الإعلام لازم يبقى صادق لأن دي أرواح ناس".


 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
8 الصبح - عــاجــل | الحكومة اليمنية تعلن قطع العلاقات مع دولة قطر

8 الصبح - عــاجــل | الحكومة اليمنية تعلن قطع العلاقات مع دولة قطر

بالفيديو.. أكلة "نوترا لوف" عقاب السجناء في أمريكا.. تعرف على مكوناتها

بالفيديو.. أكلة "نوترا لوف" عقاب السجناء في أمريكا.. تعرف على مكوناتها

فيديو| خالد الجندي: «في ناس بتسمع القرآن بطريقة الحشاشين.. دول سفهاء»

فيديو| خالد الجندي: «في ناس بتسمع القرآن بطريقة الحشاشين.. دول سفهاء»

فيديو| أحد الهاربين للسودان: الإخوان أهانونا وطردونا من البيوت

فيديو| أحد الهاربين للسودان: الإخوان أهانونا وطردونا من البيوت