خامنئي: النظام السعودي لن ينتصر على الشعب اليمني

طهران - (د ب أ)

أكد قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، أن" النظام السعودي لن ينتصر على الشعب اليمني حتى لو واصل نهجه العدواني الحالي عشرين عاما".

وفي كلمته اليوم الأحد في مراسم الذكرى الـ 28 لرحيل الامام الخميني، قال "إن صلافة العدو بلغت حدا بحيث أن الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب ) يقف إلى جانب رئيس نظام قبلي مؤديا رقصة السيف وحينها يستشكل علينا 40 مليون صوت أدلى به الشعب الإيراني في انتخابات حرة".

كما اعتبر خامنئي" التواجد السعودي في البحرين بأنه غير منطقي "وقال" أن قضايا البحرين متعلقة بالشعب البحريني نفسه والحوار يكون بينه وبين نظامه، فلماذا تاتي حكومة اجنبية بقوات عسكرية لهذا البلد لتتدخل في شؤونه وتخطط لسياساته، فهذا العمل غير منطقي وغير عقلاني يسبب المشاكل للشعوب والدول".

وأضاف أن تواجد القوات الاجنبية في سوريا يخالف قرار حكومة وشعب هذا البلد وان قضايا سوريا لابد ان يتم حلها عبر الحوار.

يذكر أن السعودية تتهم إيران بدعم الحوثيين في اليمن بالسلاح ، غير أن إيران تنفي .