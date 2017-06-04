طالبات ثانوية عامة يحررن بلاغًا في مسؤولي بكفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

حرر عدد من طالبات بالمرحلة الثانوية بلاغًا في مركز شرطة البرلس ضد مسؤولي لجنة امتحان، متهمين إياهم بإجبارهن على التوقيع على إقرارات أخطاء لم يرتكبهن.

وتبين من أقوال طالبات بلجنة رقم 9 ومقرها مدرسة زيان الرفاعى، بمدينة بلطيم في المحضر، الذي حمل رقم 3033 لسنة 2017 إداري مركز شرطة البرلس، أن مسؤولي اللجنة وزعوا أوراق الامتحان "بوكليت" في مادة اللغة العربية، وطلبوا منهن عدم تدوين بيانتهن عليها، بحجة وجود أخطاء.

وكشف البلاغ، من خلال أقوال الطالبات، أنه بعد مرور الوقت بحوالي 45 دقيقة، فوجئن بمسؤولي اللجنة يجمعون تلك الأوراق دون سابق إنذار، وقرروا عملية تبديل الأوراق داخل اللجنة بين الطالبات وبعضهن البعض، بدعوى اكتشافهم هذه الأخطاء، التي تتعلق بعملية التوزيع.

وأكدت الطالبات في هذا البلاغ أن مسؤولي اللجنة أجبرهن على التشطيب على إجابات أسئلة مادة اللغة العربية، التي جرت مسبقة من طالبات بنفس اللجنة، نظرًا لعملية البوكليت التي تجري في امتحانات الثانوية، أثناء عملية تبديل الطالبات في بداية الامتحان، كما طلبوا منهن التوقيع على إقرارات بأنهن من قمن بالتشطيب على الإجابات الموجودة في أوراق الامتحان، دون توجيه من أحد.

وفي ذات السياق، قرر صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إحالة تلك الواقعة، للتحقيق، للوقوف على صحتها، استجابة لبلاغات أولياء الأمور، مؤكدًا على انتقال محقق من إدارة الشؤون القانونية بالمديرية، بعد غدٍ الثلاثاء، للمدرسة المذكورة لرصد هذه الشكاوى.​