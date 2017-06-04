أخبار عاجلة

حبس سائق "شاحنة البانجو" في السويس 4 أيام -
ضبط 4 آلاف صاروخ و39 عبوة أغذية فاسدة في الغربية -
أمين سر «خطة وموازنة البرلمان»: لدينا 23 هيئة اقتصادية خاسرة -
نائبة المنيا: المحاليل الطبية تتجاوز الـ50 جنيه بالسوق السوداء -
في ليلة وضحاها.. 6 دول عربية و«جزر المالديف» تقطع علاقاتها بـ «قطر» -
بالصور .. القبض على شخص يرتدي نقاب أثناء محاولته اختطاف طفل -
وزيرة الهجرة تتابع أوضاع المصريين فى قطر بعد قطع العلاقات -
ضبط تشكيل عصابي لانتحال صفة عمال بشركة الغاز لسرقة المساكن بالعبور -
8 الصبح - لقاء مع الشيخ أحمد صبري حول العتق مع النار ودواعي المفطرات فى شهر رمضان -
حبس 8 أشخاص في واقعة قطع الطريق الزراعي بالقليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو.. حجازي عن الثانوية: «شاومينج» لم ينجح هذا العام

Google+ Print
فيديو.. حجازي عن الثانوية: «شاومينج» لم ينجح هذا العام فيديو.. حجازي عن الثانوية: «شاومينج» لم ينجح هذا العام

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة مر بهدوء وبدون أي مشاكل، و"شاومينج" لم ينجح هذا العام في تسريب امتحان اللغة العربية.

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أنهم رصدوا حالة غش واحدة من محافظة العريش، حيث صور ورقة الامتحان بعد مرور ساعة ونصف على بدء الامتحان، مناشدًا الطلاب عدم الانسياق وراء ما ينشر على الإنترنت حول الامتحانات.

شاهد أيضا

وتابع: "لن يكون هناك تسريب في المواد الباقية من  الامتحانات"، مؤكدا أنه يتم تأمين مراحل العمل في امتحانات الثانوية العامة بدءا من طباعة أوراق الأسئلة، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع لتأمين الأوراق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. أكلة "نوترا لوف" عقاب السجناء في أمريكا.. تعرف على مكوناتها

بالفيديو.. أكلة "نوترا لوف" عقاب السجناء في أمريكا.. تعرف على مكوناتها

فيديو| خالد الجندي: «في ناس بتسمع القرآن بطريقة الحشاشين.. دول سفهاء»

فيديو| خالد الجندي: «في ناس بتسمع القرآن بطريقة الحشاشين.. دول سفهاء»

فيديو| أحد الهاربين للسودان: الإخوان أهانونا وطردونا من البيوت

فيديو| أحد الهاربين للسودان: الإخوان أهانونا وطردونا من البيوت

فيديو| الأهلي يعبُر الوداد بشباك نظيفة.. ويتصدر مجموعته

فيديو| الأهلي يعبُر الوداد بشباك نظيفة.. ويتصدر مجموعته