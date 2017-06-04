فيديو.. حجازي عن الثانوية: «شاومينج» لم ينجح هذا العام

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قال رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة مر بهدوء وبدون أي مشاكل، و"شاومينج" لم ينجح هذا العام في تسريب امتحان اللغة العربية.

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أنهم رصدوا حالة غش واحدة من محافظة العريش، حيث صور ورقة الامتحان بعد مرور ساعة ونصف على بدء الامتحان، مناشدًا الطلاب عدم الانسياق وراء ما ينشر على الإنترنت حول الامتحانات.

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وتابع: "لن يكون هناك تسريب في المواد الباقية من الامتحانات"، مؤكدا أنه يتم تأمين مراحل العمل في امتحانات الثانوية العامة بدءا من طباعة أوراق الأسئلة، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع لتأمين الأوراق.