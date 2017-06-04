محافظ الإسكندرية: عودة متضرري «عقار الأزاريطة» لمساكنهم خلال أسبوع

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تفقد محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، موقع العقار المائل بمنطقة الأزاريطة والشوارع المحيطة به، للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال هدم العقار، مؤكدًا على حرص جميع الجهات المعنية على مواصلة الهدم الآمن، وتسليم مقتنيات الوحدات لأصحابها بأقل الخسائر الممكنة.

وقال سلطان إنه تم هدم 3 أدوار علوية، وفتح 3 أدوار أخرى واستخراج مقتنيات السكان وتسليمها لأصحابها، وسيتم استكمال الأعمال تباعا.

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وأضاف أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال الهدم خلال اليومين المقبلين، والعمل مستمر على مدار 24 ساعة، لكن يجب العمل ببطء ودقة، منعا لحدوث أي انهيار مفاجئ للعقار أو حدوث أي خسائر في العقارات المجاورة، لافتا إلى أنه سيتم عودة سكان العقارات المجاورة خلال أسبوع، بعد الاطمئنان على سلامة جميع العقارات بالمنطقة.

وطمأن محافظ الإسكندرية، المواطنين، مؤكدا أن جميع الجهات تعمل لإنهاء الأزمة، وتلبية كافة متطلباتهم.