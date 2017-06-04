صور| البناء المخالف يهدد حياة المواطنين بالإسكندرية.. والمحافظ: احذروا

التحرير

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البناء المخالف أزمة خطيرة تواجه محافظة الإسكندرية وتهدد حياة آلاف المواطنين بها، وكان عقار الأزاريطة المائل جرس إنذار حقيقي للمسؤولين لإيجاد حلول لتلك المشكلة.

ولمنطقة العجمي خصوصية فيما يتعلق بظاهرة البناء المخالف، فالمنطقة التي كانت قبل سنوات قليلة، لا تحتوي سوى على القصور والفيلات وبيوت الأهالي المكونة من طابقين، أصبحت الآن تكتظ بالأبراج الشاهقة والغالبية العظمى منها تم بنائها دون ترخيص، وسط غياب تام من الأجهزة التنفيذية.

وتسببت أعمال البناء المخالف والعشوائي بالمنطقة في إجبار هاني المسيري، محافظ الإسكندرية السابق، على إصدار قرار بوقف إصدار أي تراخيص بناء، وتم تجديدها لعام واحد، ثم ألغي القرار في وقت لاحق، لتعود أعمال البناء منذرة بكارثة أخرى على غرار كارثة عقار الأزريطة.

"التحرير" رصدت خلال جولة لها بالمنطقة عشرات العقارات المرتفعة بمختلف أنحاء الحي التي تخطت الـ14 طابقا رغم اقتصار رخص البناء على 6 طوابق فقط.

يقول سعد السيد، أحد أهالي العجمي، إن المنطقة تشهد كارثة معمارية في الوقت الحالي، إذ يتم بناء عقارات شاهقة الارتفاع، ليس على الطريق الرئيسي فحسب، لكن أيضا بالشوارع الجانبية الضيقة التي لا تتخطى مساحتها 3 أمتار.

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وذكر زكي سالم، موظف من العجمي، أن أعمال البناء المخالف تتم على قدم وساق بالمنطقة، مشيرا إلى أن عقارا بمنطقة البيطاش آخر الشارع وصل للطابق الـ12، رغم أن مساحة الأرض لا تتعدى 45 مترا.

من جانبه، قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن مشكلة البناء المخالف تواجه المدينة الساحلية بأكملها، داعيا أعضاء مجلس النواب إلى تعديل قانون البناء ليتم تغليظ العقوبة، ليس فقط على صاحب العقار الذي عادة ما يصعب الوصول إليه، لكن على كل من يشارك في بناء هذه العقارات.

ودعا سلطان، المواطنين إلى عدم التعامل مع هذه العقارات المخالفة، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.









