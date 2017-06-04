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"أريكة من أجل لندن" .. هاشتاج لمساعدة المتأثرين بالهجوم الإرهابي

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مصراوي Masrawy

"أريكة من أجل لندن" .. هاشتاج لمساعدة المتأثرين بالهجوم الإرهابي

08:47 م الأحد 04 يونيو 2017

كتبت – إيمان محمود

ليلة مروعة قضاها البريطانيون، مساء أمس، بعدما دهست شاحنة صغيرة 7 من المشاه المارين فوق جسر "لندن بريدج" وسط لندن، كما طعن المهاجمون أشخاصًا كانوا في سوق "بورو" المجاور. 

وبعد ساعات قليلة من وقوع الحادث المروع، عرض سكان العاصمة لندن، تقديم المأوى والراحة لمن تأثروا بالهجوم الإرهابي، عن طريق مشاركة هاشتاج "#SofaForLondon" أي "أريكة من أجل لندن" عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وعرض المشاركين استضافة الذين تعرضوا للهجمات وتقديم المأوى لهم، كما عرضوا تقديم الطعام وأكواب الشاي، واستضافة لمدة ليلة.

وأعلنت الشرطة، أمس، أن الأمر يتعلق بـ"حادث إرهابي"، وأوضحت الشرطة البريطانية أنها قتلت المشتبه بهم الثلاثة بعد 8 دقائق من تلقي أولى التقارير عن الهجوم. 

وترأست رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لجنة الطوارئ المعروفة باسم (كوبرا) في وقت لاحق اليوم الأحد، وصفت الهجوم بـ"الوحشي"، وأكدت خلاله على الإبقاء على موعد الانتخابات الخميس المقبل، مع ضرورة استئناف الحملة الانتخابية. 

كما طالبت "ماي" بتشديد المراقبة الإلكترونية على الإنترنت وخدمات الرسائل، وبذل الجهود لضبط حسابات المتطرفين.

أما عمدة لندن، صادق خان فقال "كان هذا عملا متعمدا وجبانا ضد سكان لندن الأبرياء وزوار مدينتنا الذين كانوا يستمتعون بليلة السبت، أدين هذا بأقوى العبارات الممكنة".

أريكة من أجل لندن

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