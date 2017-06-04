بالصور..رهبان دير الريان يسلمون الأمن مشتبها به مختبئ بمنطقة صحراوية قريبة للدير
بالصور..رهبان دير الريان يسلمون الأمن مشتبها به مختبئ بمنطقة صحراوية قريبة للدير
08:18 م الأحد 04 يونيو 2017
رهبان دير الريان يسلمون الأمن مشتبه فيه
المنيا ــ ريمون الراوي:
أكدت مصادر كنسية أن القائمين علي دير وادي الريان بصحراء الفيوم، اشتبهوا في شخص كان يختبئ بمنطقة متاخمة للدير، اليوم الأحد، وتحفظوا عليه وسلموه لرجال الأمن بقسم شرطة يوسف الصديق.
وأكد مصدر كنسي أنه جرى نقل المشتبه به إلى القسم للتحفظ عليه قيد التحقيق.
وعن صلة الشخص المشتبه فيه وعلاقته بالهجوم الإرهابي علي زوار كانوا في طريقم لدير الأنبا صموئيل، الذى أدى لاستشهاد 28 شخصاً وإصابة 25 آخرين، أوضحت المصادر أنه من المبكر معرفة صلة بالحادث من عدمه.
فيما اكدت مصادر أمنية رفيعة، أن الشخص الذي ضبط بالقرب من دير الريان يجري التحقيق معه وتجمع عنه التحريات اللازمة، لكن المؤشرات الأولية اثبتت أنه يعاني من أمراض نفسية، ولا علاقة له بالحادث.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
غرق طفل ببحر يوسف بالفيوم
-
قتل والده فكان مصيره "حبل المشنقة" بكفرالشيخ
-
النيران تلتهم سيارة ملاكي بجوار مستشفى السويس العام
-
بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة نقل شرقي العوينات
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
صراخ رمضان صبحي بسبب سحلية رامز في "رامز تحت الأرض"فنون
-
قبل ساعات من الامتحانات.. 12 نصيحة لطلاب الثانوية للتعامل مع "البوكليت"أخبار
-
الشرطة البريطانية: مقتل 9 أشخاص بينهم 3 من المهاجمين في اعتداءات لندنأخبار
-
أمن القاهرة يكشف تفاصيل الاعتداء على الطفل "حمزة" وإلقاءه من أعلىأخبار
-
نحن البؤساء مواليد الثمانيناتأخبار
-
التعليم تعترف بتداول شاومينج لامتحان اللغة العربية في "الثانوية"أخبار