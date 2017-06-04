بالصور..رهبان دير الريان يسلمون الأمن مشتبها به مختبئ بمنطقة صحراوية قريبة للدير

المنيا ــ ريمون الراوي:

أكدت مصادر كنسية أن القائمين علي دير وادي الريان بصحراء الفيوم، اشتبهوا في شخص كان يختبئ بمنطقة متاخمة للدير، اليوم الأحد، وتحفظوا عليه وسلموه لرجال الأمن بقسم شرطة يوسف الصديق.

وأكد مصدر كنسي أنه جرى نقل المشتبه به إلى القسم للتحفظ عليه قيد التحقيق.

وعن صلة الشخص المشتبه فيه وعلاقته بالهجوم الإرهابي علي زوار كانوا في طريقم لدير الأنبا صموئيل، الذى أدى لاستشهاد 28 شخصاً وإصابة 25 آخرين، أوضحت المصادر أنه من المبكر معرفة صلة بالحادث من عدمه.

فيما اكدت مصادر أمنية رفيعة، أن الشخص الذي ضبط بالقرب من دير الريان يجري التحقيق معه وتجمع عنه التحريات اللازمة، لكن المؤشرات الأولية اثبتت أنه يعاني من أمراض نفسية، ولا علاقة له بالحادث.