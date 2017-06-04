وزير الأوقاف في إفطار "معا ضد الارهاب": بوحدتنا سنظل أقوى
وزير الأوقاف في إفطار "معا ضد الارهاب": بوحدتنا سنظل أقوى
08:19 م الأحد 04 يونيو 2017
كتبت- مروة شوقي:
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الجمعة، إن حضور قيادات دينية ومسيحية حفل إفطار المركز العام للشبان المسلمين والمسيحين، يمثل الشعب المصري الحقيقي.
وأضاف جمعة، في تصريح خاص لمصراوي، أن هذا الامتزاج أكبر رد على محاولات شق الصف ومن يحاول خلق فتنة، مضيفًا: "بوحدتنا سنظل أقوى".
وأعرب وزير الأوقاف عن سعادته لحضور الأفطار، معللًا سبب حضوره بأنه واجب وطني وكان عليه تلبيته.
ونظم المركز العام للشبان المسلمين والشبان المسيحية حفل الإفطار السنوي برعاية رجال الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وقيادات الجيش المصري الباسل في حرب العاشر من رمضان 1973، في باخرة السرايا بكورنيش النيل في الزمالك.
ويشارك فى حفل الإفطار السنوي الوزير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، ووزير الأوقاف وممثل عن البابا تواضروس وعدد كبير من الوزراء وقدامى قيادات الجيش والقيادات البرلمانية وسفراء الدول العربية والإسلامية والأجنبية وكبار رجال السياسة والصحافة والإعلام.
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