بوابة "براندبورج" تضيء بألوان العلم البريطاني تضامنًا مع ضحايا هجوم لندن
بوابة "براندبورج" تضيء بألوان العلم البريطاني تضامنًا مع ضحايا هجوم لندن
08:07 م الأحد 04 يونيو 2017
بوابة براندبورج تضيء بألوان العلم البريطاني
برلين - (د ب أ):
تضاء بوابة "براندبورج" بالعاصمة الألمانية برلين بألوان العلم البريطاني مساء اليوم الأحد. ومن المتوقع أن يتم ذلك في الفترة بين الساعة 30ر21/00ر20 (بالتوقيت المحلي).
وقالت المتحدثة باسم مجلس شيوخ برلين كلوديا زوندر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانيةK إن برلين تسعى بذلك للإعراب عن تضامنها مع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي شهدته لندن الليلة الماضية.
يذكر أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم إثر هجوم إرهابي وقع في لندن في وقت متأخر من مساء أمس السبت، وأصيب نحو 50 شخصا آخرين.
وكانت بوابة "براندبورج" قد سطعت بألوان علم المملكة المتحدة في شهر مارس الماضي على خلفية هجوم إرهابي شهدته لندن حينها أيضا.
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