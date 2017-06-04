واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين
واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين
07:54 م الأحد 04 يونيو 2017
حشد يضيء شموعا في هونغ كونغ في الذكرى ال28 لمجزرة
(أ ف ب)
انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، الصين في ملف حقوق الإنسان تزامنا مع الذكرى الثامنة والعشرين لقمع المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية في ساحة تيان انمين في بكين.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان إن "الولايات المتحدة تعتبر أن حماية حقوق الإنسان واجب أساسي لكل الدول ونحن نحث الحكومة الصينية على احترام الحقوق العالمية والحريات الأساسية لجميع مواطنيها".
وتذكر الدبلوماسية الأمريكية في 4 يونيو من كل عام بقمع السلطات الصينية للمتظاهرين في 4 يونيو 1989.
والذكرى الـ28 هي الأولى خلال حكم إدارة ترامب التي تتهمها المعارضة الديموقراطية ومنظمات المجتمع المدني بعدم ادراج ملف حقوق الإنسان ضمن اولويات السياسة الخارجية الاميركية.
ودعت الخارجية الأمريكية "الصين مجددا الى إصدار حصيلة رسمية باولئك الذين قتلوا او اعتقلوا او اختفى اثرهم في احداث 4 يونيو 1989"، و"نصحتها بالكف عن مضايقة الأسر التي تسعى الى تعويضات وبإطلاق سراح السجناء احتراما لذكرى تيان انمين".
وتجري القوتان العالميتان "حوارا استراتيجيا واقتصاديا" بحدود يونيو من كل عام منذ نحو عقد.
لكن موعد الجولة المقبلة في واشنطن لم يعلن بعد رسميا.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بعد هجوم لندن.. تغريدات ترامب بين التعاطف والاستهجان
-
مصير "رؤية 2030" السعودية بعد صفقة ترامب الأسطورية؟
-
آلاف الأمريكيين يتظاهرون لمطالبة ترامب بـ"الحقيقة" بشأن العلاقات مع
-
ترامب لبريطانيا: "الولايات المتحدة تقف.. فليرعاكم الله"
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامةأخبار
-
قبل ساعات من الامتحانات.. 12 نصيحة لطلاب الثانوية للتعامل مع "البوكليت"أخبار
-
بإنذار الإزالة.. قصر "البرنس نجيب" مُهدد بالتحول لـ"كُومة تراب"أخبار
-
رواد "شاومينج" بعد تداول الامتحان: "اللي بينجح بالغش بيروح يسقط فيأخبار
-
الشرطة البريطانية: حادثا الدهس والطعن عملان إرهابيانأخبار
-
نادية لطفي: شبعت فوانيس وهذا الطبق رئيسي على مائدة "الإفطار والسحور"فنون