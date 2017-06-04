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واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين

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مصراوي Masrawy

واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين

07:54 م الأحد 04 يونيو 2017

واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين

حشد يضيء شموعا في هونغ كونغ في الذكرى ال28 لمجزرة

(أ ف ب)

انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ، اليوم الأحد، الصين في ملف حقوق الإنسان تزامنا مع الذكرى الثامنة والعشرين لقمع المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية في ساحة تيان انمين في بكين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان إن "الولايات المتحدة تعتبر أن حماية حقوق الإنسان واجب أساسي لكل الدول ونحن نحث الصينية على احترام الحقوق العالمية والحريات الأساسية لجميع مواطنيها".

وتذكر الدبلوماسية الأمريكية في 4 يونيو من كل عام بقمع السلطات الصينية للمتظاهرين في 4 يونيو 1989.

والذكرى الـ28 هي الأولى خلال حكم إدارة ترامب التي تتهمها المعارضة الديموقراطية ومنظمات المجتمع المدني بعدم ادراج ملف حقوق الإنسان ضمن اولويات السياسة الخارجية الاميركية.

ودعت الخارجية الأمريكية "الصين مجددا الى إصدار حصيلة رسمية باولئك الذين قتلوا او اعتقلوا او اختفى اثرهم في احداث 4 يونيو 1989"، و"نصحتها بالكف عن مضايقة الأسر التي تسعى الى تعويضات وبإطلاق سراح السجناء احتراما لذكرى تيان انمين".

وتجري القوتان العالميتان "حوارا استراتيجيا واقتصاديا" بحدود يونيو من كل عام منذ نحو عقد.

لكن موعد الجولة المقبلة في واشنطن لم يعلن بعد رسميا.

هذا المحتوى من

AFP

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