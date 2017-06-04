محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه
محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه
08:01 م الأحد 04 يونيو 2017
أبو تريكة
كتب- عمرو علي:
قال محمد عثمان- محامي اللاعب محمد أبو تريكة، إنه بعد إدراج اسم موكله اليوم بالجريدة الرسمية، ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، سيقوم بالطعن على قرار الإدراج أمام محكمة النقض خلال 60 يوم
وأوضح عثمان خلال تصريح خاص لــ ''مصراوي'' اليوم الأحد، أنه سيطعن على حكم إدراج أبو تريكة طبقاً لأحكام المادة 6 وفقًا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية
وأضاف عثمان مؤكداً أنه يثق فس سلامة موقف موكله، وقضاء محكمة النقض
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج اللاعب محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت-رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات جهينة، والرئيس الأسبق محمد مرسى، محمد البلتاجى، أشرف ثابت، وأبناء خيرت الشاطر، ومرشد الجماعة الأسبق مهدى عاكف، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القرار، ضمن قوائم الإرهابيين
وجاء القرار وفقًا للعريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.
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