ماذا يترتب على نشر الجريدة الرسمية إدراج "أبو تريكة" على قائمة الإرهابيين؟
ماذا يترتب على نشر الجريدة الرسمية إدراج "أبو تريكة" على قائمة الإرهابيين؟
07:57 م الأحد 04 يونيو 2017
أبو تريكة
كتب – محمود السعيد:
أوضح الفقيه الدستوري صلاح فوزي، أن قرار إدراج لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة و1536 آخرين على قائمة الإرهابيين يترتب عليه عدة آثار، وفقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية
وأضاف "فوزي" في تصريحات لمصراوي، أن الأثار المترتبة على "أبو تريكة" وباقي المُدرجين هي :
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.
2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد.
3 - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
4 - تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.
يشير "فوزي" إلى أنه يحق لدفاع المُدرجين على القائمة الطعن على القرار أمام محكمة النقض في خلال 60 يوما منذ لحظة نشره بالجريدة الرسمية.
يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، أيدت في يناير الماضي قرار النائب العام بإدراج محمد أبو تريكة وصفوان ثابت و 1535 آخرين على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات.
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