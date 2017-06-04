رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها

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حالة من الاضطراب تشهدها محافظة الأقصر، اليوم الأحد، بعد تقديم رئيس مدينة إسنا استقالته، واتهامه لمحافظ الأقصر، محمد بدر، بإرضاء بعض النواب بالسماح لهم بالتدخل في شؤون المجلس بالمخالفة للقانون.

كان أشرف الحويحي، رئيس مركز ومدينة إسنا، تقدم لوزير التنمية المحلية باستقالة مسببة من منصبه، عن طريق ديوان عام محافظة الأقصر، معللا ذلك بعدم استطاعته العمل في جو من المراضاة السياسية لبعض أعضاء البرلمان، وموافقة المحافظ على طلباتهم، لإرضائهم وتعطيل القانون والسماح بالفوضى.

واتهم الحويحي، محافظ الأقصر في استقالته، بعدم تحركه في عرض مذكرة عند استلامه للعمل، عن حالة معدات حملة النظافة المعطلة التي بلغت 44%، بالإضافة إلى معدات المركز المتعطلة أيضا وبلغ الإجمالي 72%.

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وكشف رئيس مدينة إسنا، عن تنفيذ المحافظ رغبات بعض النواب البرلمانيين بالمخالفة للقانون، بشأن افتراش المقاهي والمحلات للأرصفة وكورنيش النيل بالمدينة، وعدم ترك أي رصيف للمشاة، رغم أن ذلك يؤدي إلى التحرش بالسيدات، مؤكدًا شكوى سيدة له من ذلك الأمر سابقا.

وأوضح: "تحدثت مع المحافظ بأن هناك كثيرا من الأسر والمواطنين يرفضون هذا الأمر، لكنه أصر على ذلك، تنفيذا لرغبة بعض النواب بترك الحبل على الغارب، ما جعلني أصر على تقديم الاستقالة".