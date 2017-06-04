أخبار عاجلة

وزير الأوقاف في إفطار "معا ضد الارهاب": بوحدتنا سنظل أقوى -
بوابة "براندبورج" تضيء بألوان العلم البريطاني تضامنًا مع ضحايا هجوم لندن -
واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين -
محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه -
ماذا يترتب على نشر الجريدة الرسمية إدراج "أبو تريكة" على قائمة الإرهابيين؟ -
رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها -
وزير الدفاع التونسي يتعهد برد قاس ضد عناصر ارهابية -
الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين -
أصداء واسعة بتونس بعد ذبح إرهابيين لراعي غنم..ورئيس الحكومة يتعهد بمساعدة أسرته -
قائد الجيش الليبي التابع لمجلس النواب يلتقي وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها

Google+ Print
رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حالة من الاضطراب تشهدها محافظة الأقصر، اليوم الأحد، بعد تقديم رئيس مدينة إسنا استقالته، واتهامه لمحافظ الأقصر، محمد بدر، بإرضاء بعض النواب بالسماح لهم بالتدخل في شؤون المجلس بالمخالفة للقانون.

كان أشرف الحويحي، رئيس مركز ومدينة إسنا، تقدم لوزير التنمية المحلية باستقالة مسببة من منصبه، عن طريق ديوان عام محافظة الأقصر، معللا ذلك بعدم استطاعته العمل في جو من المراضاة السياسية لبعض أعضاء البرلمان، وموافقة المحافظ على طلباتهم، لإرضائهم وتعطيل القانون والسماح بالفوضى.

واتهم الحويحي، محافظ الأقصر في استقالته، بعدم تحركه في عرض مذكرة عند استلامه للعمل، عن حالة معدات حملة النظافة المعطلة التي بلغت 44%، بالإضافة إلى معدات المركز المتعطلة أيضا وبلغ الإجمالي 72%.

شاهد أيضا

وكشف رئيس مدينة إسنا، عن تنفيذ المحافظ رغبات بعض النواب البرلمانيين بالمخالفة للقانون، بشأن افتراش المقاهي والمحلات للأرصفة وكورنيش النيل بالمدينة، وعدم ترك أي رصيف للمشاة، رغم أن ذلك يؤدي إلى التحرش بالسيدات، مؤكدًا شكوى سيدة له من ذلك الأمر سابقا.

وأوضح: "تحدثت مع المحافظ بأن هناك كثيرا من الأسر والمواطنين يرفضون هذا الأمر، لكنه أصر على ذلك، تنفيذا لرغبة بعض النواب بترك الحبل على الغارب، ما جعلني أصر على تقديم الاستقالة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها

رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها

السيسي يلتقي وزير التعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

السيسي يلتقي وزير التعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

صور| أرملة تعول 6 أبناء في منزل آيل للسقوط: «الغلاء يقتلنا»

صور| أرملة تعول 6 أبناء في منزل آيل للسقوط: «الغلاء يقتلنا»

فى رمضان.. 55 مليون جنيه نفقات الجمعيات الخيرية على الإعلانات

فى رمضان.. 55 مليون جنيه نفقات الجمعيات الخيرية على الإعلانات