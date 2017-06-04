وزير الدفاع التونسي يتعهد برد قاس ضد عناصر ارهابية

تونس-(د ب أ):

تعهد وزير الدفاع التونسي، اليوم الأحد، برد قاس ضد العناصر الارهابية المتورطة في ذبح راع في سيدي بوزيد هو الثاني من نفس العائلة.

وقال وزير الدفاع فرحات الجرشاني للصحفيين اليوم خلال مشاركته في تشييع جثمان الراعي خليفة السلطاني الذي سقط قتيلا بأيدي عناصر ارهابية في جبل المغيلة بينما كان يرعى أغنامه إن الجيش سيلاحق المتورطين وسيقضي عليهم.

وقال الحرشاني "هو شهيد المنطقة وشهيد الوطن خليفة السلطاني، وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحكومة التونسية ستلاحق الهمج وهؤلاء الذين اختاروا خليفة السلطاني".

وتابع الوزير "سنلاحقهم وسنرد بقوة على العملية الشنيعة".

وكان الراعي خليفة تعرض أول أمس الجمعة، إلى الخطف من قبل أربعة مسلحين وعثرت وحدات عسكرية على جثته في اليوم التالي بعد عمليات تمشيط مكثفة.

وشيع أهالي منطقة السلطانية الضحية اليوم وسط حالة من الاحتقان والغضب في تونس.

وقال الوزير "هذا العمل جبان وفيه نوع من اليأس لأننا لاحقناهم حتى جحورهم وسنقضي عليهم".

والضحية هو الأخ الأكبر للطفل الراعي مبروك السلطاني الذي كان قد خطفته عناصر إرهابية في نفس المنطقة في نوفمبر 2015 وفصلوا رأسه عن جسده في حادثة شنيعة هزت الرأي العام التونسي.

ويلاحق الجيش جماعات مسلحة غرب البلاد موالية لتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي وتنظيم "داعش" المتطرف في الجبال والمرتفعات القريبة من مدن القصرين وسيدي بوزيد والكاف.