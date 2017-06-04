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الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين

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الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين

مصراوي Masrawy

الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين

07:36 م الأحد 04 يونيو 2017

كتب- عمرو علي:

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج اللاعب محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت-رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات جهينة، والرئيس الأسبق محمد مرسى، محمد البلتاجى، أشرف ثابت، وأبناء خيرت الشاطر، ومرشد الجماعة الأسبق مهدى عاكف، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار القرار، ضمن قوائم الإرهابيين

وجاء القرار وفقًا للعريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا

كما نص قرار المحكمة إدراج جماعة الإخوان فى قائمة الجماعات الإرهابية.

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مصراوي Masrawy

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