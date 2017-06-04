قائد الجيش الليبي التابع لمجلس النواب يلتقي وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا

القاهرة - (د ب ا):

التقى اليوم الأحد المشير خليفة حفتر، المعين من جانب مجلس النواب الليبي المنتخب قائدا عامًا للجيش الوطني، في مدينة بنغازي، وزراء خارجية الدول الأعضاء باللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا، المنبثقة عن الاتحاد الأفريقي برئاسة وزير خارجية الكونغو جان جاكوسو.

ونقل موقع "بوابة الوسط" عن بيان صادر فى هذا الشأن قوله إن حفتر ناقش مع الوفد تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، كما ناقش ملف محاربة الإرهاب.

كان وزراء خارجية الدول الأعضاء باللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا التقوا عددًا من الأطراف السياسية الأسبوع الماضي، بما في ذلك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا، فائز السراج، بمقر المجلس في طرابلس، كما التقوا رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي بالعاصمة، إلى جانب لقائهم رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في مدينة البيضاء شرقي ليبيا.

وفي السياق ذاته التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا والمنبثقة عن الاتحاد الأفريقي.

وقال كوبلر "إنه فخور بالعمل معهم من أجل السلام في ليبيا".

وتضم اللجنة الأفريقية ممثلين عن دول غينيا كوناكري والنيجر وجنوب أفريقيا وموريتانيا وتونس والجزائر، بالإضافة إلى مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، وفقًا لبيان نشره المكتب الإعلامي بالقيادة العامة.

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي وقتله عام 2011، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى؛ الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النوات المنتخب ، وحكومة الوفاق ،وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.