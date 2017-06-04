رئيس الوزراء: لجنة موحدة بكل محافظة لإدارة ملف تعديات أراضي الدولة

كتب- محمد غايات:

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة موحدة بكل محافظة يرأسها المحافظ، تتولى إدارة ملف تقنين أوضاع الأراضي، وحرص المحافظون على التحرك الميداني لمعاينة أوضاع بعض حالات التعديات بأنفسهم.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، بمحافظي بورسعيد، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا بحضور وزيري التنمية المحلية والزراعة، ورئيس هيئة التنمية الزراعية، لمتابعة ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة.

وذكر مجلس الوزراء، في بيان صحفي، أن الاجتماع تناول الموقف النهائي لحالات التعديات على أراضي الدولة وإجراءات التقنين في تلك المحافظات، واستعراض بعض المشاكل والعقبات التي ترافق عمليات ازالة التعديات.

وأوضح المجلس أن الاجتماع تطرق إلى إمكانية النظر في مراجعة عدد من التشريعات، وذلك في ضوء الحاجة لوقف تكرار التعدي على أراضي الدولة مستقبلاً، وتسهيل إجراءات تقنين بعض الحالات.

وجدد إسماعيل، على أهمية أن يتم التأكد من حماية الأراضي المستردة وعدم الاعتداء عليها مرة أخرى، وأن يكون هناك آليات واضحة للاستفادة منها وبسرعة بالتنسيق مع جهات الولاية.