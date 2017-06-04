بعد هجوم لندن.. تغريدات ترامب بين التعاطف والاستهجان

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

ما إن تواردت أنباء حول وقوع هجوم في العاصمة البريطانية لندن، مساء أمس السبت، حتى خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب –كعادته- يُمطِر علينا بوابل من التغريدات على حسابه على تويتر، تعليقًا على الحادث.

خمس تغريدات هي حصيلة تعليقات ترامب على هجوم لندن إلى الآن، استهلّها بالدعوة إلى ضورة إعادة النظر في قرار حظر دخول مواطني 6 دول ذات أغلبية مسلمة لأمريكا، الذي حجبته محكمة اتحادية قبل ساعات من بدء سريانه في منتصف مارس الماضي.

فكتب يقول: "إننا بحاجة لأن نتحلّى بالذكاء واليقظة والحزم. وبحاجة إلى أن تُعيد المحاكم حقوقنا. وبحاجة إلى حظر السفر كمستوى إضافي من السلامة!"

وتأتي تلك الدعوة بعد طلب قدّمه محامو ترامب للمحكمة العليا فى وقت متأخر من يوم الخميس، لإعادة النظر في قرار حظر السفر المثير للجدل خاصّته.

ويبدو أن ترامب استغلّ هجوم لندن الإرهابي في تأليب الرأي العام ضد المسلمين، بالنظر إلى انه دائمًا ما يخلط أي حادث إرهابي بالمسلمين، للضغط على المحكمة الفيدرالية للتراجع في قرار الحظر.

وفي تغريدة أخرى، أبدى ترامب تعاطفه مع لندن، موجّهًا رسالة دعم لبريطانيا، قائلًا: "الولايات المتحدة ستفعل كل ما باستطاعتها القيام به لمساعدة لندن والمملكة المتحدة، سنكون بجانبكم -نحن معكم. فليرعاكم الله".

أما التغريدة الثالثة، فأكّد فيها على ضرورة التحلّي "بالذكاء السياسي" لاحتواء مثل هذه الأزمات، ونهتم بتوفير الأمن لشعبنا، كي لا تزداد الأمور سوءًا.

فيما جاءت تغريدته الرابعة تستنكر تصريح عمدة لندن صادق خان، أكّد فيه على عدم وجود ما يدعو للقلق، فردّ ترامب قائلًا: "وقع ما لا يقل عن 7 قتلى وأُصيب 48 آخرون في هجوم إرهابي، وعمدة لندن يقول إنه لا شيء يدعو للقلق!"

ووصف خان هجوم لندن بأنه "مُتعمّد وجبان" على البريطانيين الأبرياء. وقال إنه لن يسمح للإرهابيين بالانتصار، داعيًا سكان العاصمة إلى الهدوء وتوخي الحذر في الفترة المقبلة.

وجاءت آخر تغريداته حول هجوم لندن، تستنكر عدم تطرّق السلطات البريطانية إلى الحديث حول السلاح قائلًا: "هل تلاحظون أننا لم نشهد نقاشًا حول السلاح؟" وتابع في استنكار "رُبما لأنهم استخدموا سكاكين وشاحنة!"

كانت شاحنة صغيرة دهست 7 من المشاه فوق جسر لندن بريدج بوسط العاصمة البريطانية مساء السبت، كما طعن المهاجمون أشخاصًا كانوا في سوق "بورو" المجاور. وأعلنت الشرطة أن الأمر يتعلق بـ"حادث إرهابي". وأوضحت الشرطة البريطانية أنها قتلت المشتبه بهم الثلاثة بعد 8 دقائق من تلقي أولى التقارير عن الهجوم. وترأست رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لجنة الطوارئ المعروفة باسم (كوبرا) في وقت لاحق اليوم الأحد، وصفت الهجوم بـ"الوحشي"، وأكّدت خلاله على الإبقاء على موعد الانتخابات الخميس المقبل، مع ضرورة استئناف الحملة الانتخابية الاثنين. كما طالبت "ماي" بتشديد المراقبة الإلكترونية على شبكة الإنترنت وخدمات الرسائل، وبذل الجهود لضبط حسابات المتطرفين.