السيسي يلتقي وزير التعليم لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير التعليم عرض استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة الثانوية العامة والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن، حيث استعرض خطة تطوير المنظومة التعليمية، والمشكلات الرئيسية التي تواجهها، وأكد أن إصلاح العملية التعليمية يتم بشكل متوازٍ وعلى مسارين رئيسيين، أولهما هو إعادة النظر في الامتحانات المتعلقة بشهادة إتمام الثانوية العامة وعلاقتها بمرحلة التعليم العالي، وتطوير منظومة التعليم الفني والارتقاء بمستواه لاستيعاب المزيد من التخصصات وفق الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بما يمكن الخريجين من اكتساب المهارات المطلوبة، ويتضمن هذا المسار أيضًا تطوير المناهج والمقررات التعليمية، وخاصة من خلال مشروع بنك المعرفة وتوظيفه بالشكل الأمثل ليخدم المناهج التعليمية.

وأضاف الوزير أن المسار الثانى لإصلاح العملية التعليمية يتمثل في وضع ملامح منظومة جديدة لوضع تصور متكامل لنظام تعليمي بمواصفات معاصرة، يبدأ تطبيقه فعليًا اعتبارًا من عام 2018، ويستهدف التنمية المتكاملة لشخصية الطالب، وعدم اقتصاره على الجانب المعرفي والتحصيلي فقط.

كما استعرض الوزير الإجراءات الجاري تنفيذها لتدريب ورفع قدرات المعلمين، باعتبارهم النواة الأساسية في تكوين الشخصية والهوية عند الطلاب، وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «المعلمون أولا»، والذى يهدف إلى تدريب 10 آلاف معلم من 1000 مدرسة من المدارس الرسمية والرسمية للغات.

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وفي هذا الإطار، أكد الرئيس السيسي على أهمية الارتقاء بجودة التعليم والاهتمام الكامل بتنفيذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، والارتقاء بعناصر المنظومة التعليمية وخاصة المعلمين، حيث أكد الرئيس ضرورة الاهتمام بتحسين أوضاع المعلمين الاجتماعية والمعيشية، واستمرار العمل على رفع كفاءتهم وتطوير أدائهم باعتبارهم أحد أهم أسس العملية التعليمية، كما أكد أن التعليم يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تهدف لتنمية أجيال مصرية جديدة تمتلك مهارات القرن الحادي والعشرين والقدرة على التعلم مدى الحياة.

وذكر السفير علاء يوسف، أنه خلال الاجتماع تم استعراض الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم لعلاج مشكلة ارتفاع كثافة الفصول، حيث عرض الوزير الخطوات الجارية لبناء المدارس الجديدة، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الصيانة، وذلك بهدف تقليل الكثافة الطلابية وتحسين جودة الأنشطة المدرسية، كما استعرض الوزير تطورات مشروع المدارس اليابانية، والمقرر أن يتضمن إنشاء 45 مدرسة يابانية بحلول شهر أكتوبر الجاري، وكذلك مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، والتي تم افتتاح 11 مدرسة منها حتى الآن، ومن المقرر أن يصل العدد الإجمالي إلى 27 مدرسة، بواقع مدرسة في كل محافظة.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس أكد أهمية الارتقاء بمستوى الأبنية التعليمية على مستوى الجمهورية من الناحية الإنشائية وتطوير المرافق الخاصة بها، ووجه باستكمال إنشاء 25 مدرسة من مدارس النيل في كافة أنحاء الجمهورية، خاصة في محافظات الصعيد، على أن ينتهي التنفيذ بحلول العام الدراسي الجديد والذي يليه.