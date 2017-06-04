صور| أرملة تعول 6 أبناء في منزل آيل للسقوط: «الغلاء يقتلنا»

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الفقر عنوانهم وقلة الحيلة أسلوب حياتهم، هذا هو حال أسرة فقيرة تعيش في قرية سفلاق بمركز ساقلتة، محافظة سوهاج، حيث تعول أرملة 6 أفراد وتقطن في منزل من الطين والطوب الأبيض آيل للسقوط.

فوزية علي محمود، تبلغ من العمر 45 عاما، توفي زوجها منذ 4 أعوام، ولم يترك لها ولأبنائهما شيئًا يستندون عليه في نوبات الدهر، سوى مبلغ زهيد، 650 جنيها، لا يكفي الطعام والشراب في ظل الغلاء.

تقول فوزية وعينيها تزرف الدموع إنها تعول أسرة مكونة من 5 فتيات وولد: أمل 20 عاما، أسماء 15 عاما، أماني 13 عاما، ابتسام 12 عاما، إيمان 9 أعوام، ويوسف 5 أعوام، جميعهم في مراحل تعليمية مختلفة، ولا تستطيع على الإنفاق عليهم، فمعاش زوجها 650 جنيها وغلاء المعيشة يقتلهم يوما بعد يوم.

وتضيف أن نجلتها أمل تقدم لها أكثر من عريس لخطبتها، وبسبب عدم قدرتهم على شراء الجهاز، تم رفضهم، وحين يمرض أحد أبناءها لا تجد مالا لكي تذهب به للطبيب، فتكون دعواتها بالشفاء هي الحل الوحيد، مشيرا إلى أنهم لا يتذوقون اللحمة إلا في المناسبات ويعيشون على صدقات الآخرين.

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وتتابع الأم، كلامها بمرارة وحزن شديدين: "ذهبت للشؤون الاجتماعية بالقرية فرفضوا أن يقدموا لي أي مساعدات، بسبب حصولي على معاش من زوجي"، مطالبة المسؤولين بالنظر في أمرها وزيادة المعاش الشهري، لكي تستطيع تعليم أبنائها، ودعمها بأي شيء تستطيع من خلاله تجهيز بناتها للزواج، أو إعادة بناء منزلها قبل أن ينهار ويسقط عليها هي وأبنائها.











