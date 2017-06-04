رئيس مدينة إسنا يتقدم باستقالته احتجاجًا على تدخل نواب في عمله

الأقصر – محمد محروس:

أعلن المهندس أشرف الحويحي رئيس مجلس مدينة إسنا، اليوم الأحد، تقدمه باستقالته من منصبه بسبب ما وصفه تدخل عدد من أعضاء مجلس النواب في اختصاصاته وإصرارهم على ترك المقاهي تفترش الأرصفة وكورنيش النيل وإيقاف حملات رفع الإشغالات بالمخالفة للقانون.

وقال الحويجي في بيان له، اليوم الأحد :" عدد من النواب تدخلوا لإقرار افتراش المقاهي لكل الأرصفة حتى الكورنيش وعدم ترك أي رصيف للمشاة و سلب حق الأسر والمشاة السير على رصيف الكورنيش رغم تكرار شكاوي التحرش والمعاكسات" مضيفا" فتحدثت مع المحافظ و نبهته أن هناك كثير من الأسر و المواطنين يرفضون ذلك ".

أضاف :" بعدها تقدمت بأجازة مع التأكيد لمرؤوسيي بتنفيذ أعمال رفع جميع الإشغالات فكلف السيد المحافظ أحد الموظفين الكبار بديوان عام المحافظة بمخاطبة نائبي بضرورة ترك افتراش المقاهي حتى الكورنيش حسب تعليمات المحافظ فكلمني نائبي و أخبرني بفحوى المكالمة وقررت لحظتها تقديم استقالتي من منصبي ".

وأوضح "الحويحي" أنه شغل منصب رئيس مدينة إسنا في 15 أبريل الماضي وعزم علي أن يبدأ في عملية الإصلاح مشيرا إلى أن مشروع الصرف الصحي بالمدينة متعطل منذ 2011 ولكنه افتتح محطة رقم 5 منذ أسابيع وجاري الانتهاء من المحطة رقم 4 خلال الأسابيع المقبلة.

وأشار إلى وضعه خطة للارتقاء بالمنظومة الصحية ومستوي النظافة وتطوير المنطقة الأثرية لوضع إسنا علي الخريطة السياحية.

وشدد على أنه بعد استلامه لمنصبه بدون أي إجراءات تسليم وتسلم قام بعمل تقرير عن الحملة والمعدات وتم ارساله إلى المحافظة، مؤكدا أن 72% من المعدات و44 % من الحملة معطلة ولم تتحرك المحافظة بالاضافة إلى سحبها 105 ألف و480 جنيه بنسبة 65 % من الباب الحالي الخاص بالصيدليات.

وأضاف أنه حاول ضبط الشارع ولكن تدخل بعض أعضاء البرلمان الذي أرفضه ومن ثم لجوئهم للسيد المحافظ وموافقته على ما طلبوه من إشاعة فوضى في الشارع الإسناوي من ترك الحبل على الغارب للمقاهي المرخصة وغير المرخصة وبالتالي ترك جميع اشغالات الطريق والأرصفة.

وتأتي هذه الواقعة بعد أقل من شهر علي استقالة العميد أيمن جمال الدين رئيس مدينة أرمنت بسبب حدوث مشادة بين بينه وبين اثنين من أعضاء مجلس النواب على خلفية تحفظ الأول علي عدد من التكاتك داخل ديوان مجلس المدينة.