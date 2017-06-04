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سان جورج يفوز على فيتا كلوب في دوري الأبطال

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سان جورج يفوز على فيتا كلوب في دوري الأبطال سان جورج يفوز على فيتا كلوب في دوري الأبطال

التحرير

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فاز فريق سان جورج الأثيوبي، على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما عصر اليوم، على ملعب أديس أبابا، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز صلاح الدين سعيدو، هدف سان جورج، في الدقيقة 60 من زمن المباراة.

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بتلك النتيجة يرتفع رصيد سان جورج، إلى 5 نقاط يحتل بهم المركز الثاني، في ترتيب المجموعة، بينما يتذيل فيتا كلوب المجموعة، دون رصيد من النقاط.

الجدير بالذكر إن الترجي التونسي، يتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل صن داونز المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

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التحرير

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