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ياسين طاهر: مليار جنيه لتطوير المحاور المرورية والطرق بالإسماعيلية - صور

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مصراوي Masrawy

ياسين طاهر: مليار جنيه لتطوير المحاور المرورية والطرق بالإسماعيلية - صور

06:10 م الأحد 04 يونيو 2017

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الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أجرى اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، جولة ميدانية لتفقد ومتابعة ما يتم تنفيذه من الأعمال الانشائية للمشروع الكبير لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية ومداخل ومخارج المحافظة.

وأكد المحافظ أن تكلفة المشروعات السابق ذكرها يصل إلى نحو ما يزيد عن المليار جنيه وتأتي بهدف تنمية الاسماعيلية وخدمة أبناء المحافظة والأقليم بالكامل.

تضمنت جولة المحافظ ومرافقيه من القيادات زيارة وتفقد موقع العمل بمشروع إنشاء الجسر الكبير الذى يربط بين مدخل الإسماعيلية من جهة طريق بورسعيد مرورًا بمنطقة منشية الشهداء وصولا إلى محور طريق محمد على وميدان "عدلى منصور" الترانزستور.

ويشمل المشروع إنشاء عدد 4 كباري يجري تنفيذها حاليًا على ترعة الإسماعيلية بمنطقة الإرشاد ومنطقة حدائق الملاحة أمام ميدان "سالا" ومنطقة الجلاء بعد أن تم البدء فى اعداد وتجهيز الأرض وانتهاء أعمال الحفر ودق الخوازيق للأعمال الانشائية لتلك الكبارى.

ويتضمن تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة مدخل الاسماعيلية من جهة طريق بورسعيد، اضافة الى أعمال تطوير ورفع كفاءة محور طريق محمد على وطريق بر أيمن ترعة الاسماعيلية "أم كلثوم" لازدواج الدخول والخروج من المدينة على أساس تحويل شارع محمد على ليكون باتجاه واحد للخروج فقط.

وأكد المحافظ أنه جرى اتخاذ الاجراءات التنفيذية للانتهاء من تلك المشروعات في أسرع وأقل وقت ممكن وبما لا يتجاوز عام واحد فقط وذلك بالتعاون والتنسيق التام مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز التعمير.

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