قتل والده فكان مصيره "حبل المشنقة" بكفرالشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم الأحد، بمعاقبة شخص حاصل على دبلوم صناعى، بالإعدام شنقًا، لإرتكابه واقعة قتل والده، المدعو "مسعد محمد سريع"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، فى القضية رقم 732 لسنة 2017، جنايات قسم أول كفر الشيخ، والمقيدة برقم 26 لسنة 2017 كلى كفر الشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين رمضان على الزقم، ومحمد السيد عبده، وسعيد عبد الرشيد السمادونى، وسكرتارية محمد رضا، ورامى شعيب.

وكشف أمر المستشار أحمد عاشور، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بإحالة المتهم "مهني مسعد محمد سريع"، 26 سنة، للجنايات، بعد أن بيت النية، وعقد العزم المصمم على إزهاق روح والده، يوم 14 / 8 / 2017، وأعد لذلك الغرض، أداه "ماسورة حديدية"، لاستخدامها فى الجريمة.

كما كشفت أوراق القضية، من خلال التحقيقات التى أجريت مع المتهم، أن الخلافات التي نشبت بينه ووالده، تفاقمت بسبب زوجته، فعندما استقل المتهم بمنزله الخاص به للعيش فيه، سرق التيار الكهربائى من مسكن والده، وعند محاولتة زوجة أبيه من منعه زادت الخلافات، وهدد "الابن" والده بالقتل.

وتبين من التحقيقات أن المتهم تربص بوالده، بمكان وقوع الجريمة، وبعد أن ظفر به عاجله بعدة ضربات بتلك الأداة، واستقرت برأسه قاصدًا من ذلك قتله، محدثًا به الإصابات التى وردت فى تقرير الصفة التشريحية، كما أحرز أداه تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص "ماسورة حديدية"، دون سند قانوني.