أخبار عاجلة

وزير الأوقاف في إفطار "معا ضد الارهاب": بوحدتنا سنظل أقوى -
بوابة "براندبورج" تضيء بألوان العلم البريطاني تضامنًا مع ضحايا هجوم لندن -
واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين -
محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه -
ماذا يترتب على نشر الجريدة الرسمية إدراج "أبو تريكة" على قائمة الإرهابيين؟ -
رئيس مدينة إسنا: الإشغالات سبب التحرش بالسيدات.. والمحافظ رفض إزالتها -
وزير الدفاع التونسي يتعهد برد قاس ضد عناصر ارهابية -
الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الإرهابيين -
أصداء واسعة بتونس بعد ذبح إرهابيين لراعي غنم..ورئيس الحكومة يتعهد بمساعدة أسرته -
قائد الجيش الليبي التابع لمجلس النواب يلتقي وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى حول ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

قتل والده فكان مصيره "حبل المشنقة" بكفرالشيخ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قتل والده فكان مصيره "حبل المشنقة" بكفرالشيخ

06:04 م الأحد 04 يونيو 2017

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم الأحد، بمعاقبة شخص حاصل على دبلوم صناعى، بالإعدام شنقًا، لإرتكابه واقعة قتل والده، المدعو "مسعد محمد سريع"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، فى القضية رقم 732 لسنة 2017، جنايات قسم أول كفر الشيخ، والمقيدة برقم 26 لسنة 2017 كلى كفر الشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين رمضان على الزقم، ومحمد السيد عبده، وسعيد عبد الرشيد السمادونى، وسكرتارية محمد رضا، ورامى شعيب.

وكشف أمر المستشار أحمد عاشور، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بإحالة المتهم "مهني مسعد محمد سريع"، 26 سنة، للجنايات، بعد أن بيت النية، وعقد العزم المصمم على إزهاق روح والده، يوم 14 / 8 / 2017، وأعد لذلك الغرض، أداه "ماسورة حديدية"، لاستخدامها فى الجريمة.

كما كشفت أوراق القضية، من خلال التحقيقات التى أجريت مع المتهم، أن الخلافات التي نشبت بينه ووالده، تفاقمت بسبب زوجته، فعندما استقل المتهم بمنزله الخاص به للعيش فيه، سرق التيار الكهربائى من مسكن والده، وعند محاولتة زوجة أبيه من منعه زادت الخلافات، وهدد "الابن" والده بالقتل.

وتبين من التحقيقات أن المتهم تربص بوالده، بمكان وقوع الجريمة، وبعد أن ظفر به عاجله بعدة ضربات بتلك الأداة، واستقرت برأسه قاصدًا من ذلك قتله، محدثًا به الإصابات التى وردت فى تقرير الصفة التشريحية، كما أحرز أداه تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص "ماسورة حديدية"، دون سند قانوني.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • النيران تلتهم سيارة ملاكي بجوار مستشفى السويس العام

    النيران تلتهم سيارة ملاكي بجوار مستشفى السويس العام

    أخبار
  • بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة نقل شرقي العوينات

    بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة نقل شرقي العوينات

    أخبار
  • بائع يطعن صديقه بـ

    بائع يطعن صديقه بـ"سكين" بسبب "دقيقة هاتف محمول" ببنها

    أخبار
  • مصرع مواطنين اثنين وإصابة 6 آخرين في حادث سير بوسط سيناء

    مصرع مواطنين اثنين وإصابة 6 آخرين في حادث سير بوسط سيناء

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • لوسى:

    لوسى: "ابني ميعرفش يعنى إيه معايرة وبيقوللي هزي كويس"فنون

  • بالصور .. هنا عاش النبي 28 عامًا وقال للسيدة خديجة:

    بالصور .. هنا عاش النبي 28 عامًا وقال للسيدة خديجة: "زمليني زمليني"فنون

  • نادية لطفي: شبعت فوانيس وهذا الطبق رئيسي على مائدة

    نادية لطفي: شبعت فوانيس وهذا الطبق رئيسي على مائدة "الإفطار والسحور"فنون

  • قياديان بقبيلة الترابين: ضبطنا 3 تكفيريين وصفينا 15 فلسطينيا جنوب رفح

    قياديان بقبيلة الترابين: ضبطنا 3 تكفيريين وصفينا 15 فلسطينيا جنوب رفحأخبار

  • السفير القطري في روسيا: علاقتنا بمصر قوية.. والتوترات الخليجية إلى زوال

    السفير القطري في روسيا: علاقتنا بمصر قوية.. والتوترات الخليجية إلىأخبار

  • مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتها

    مباحث الشيخ زايد تكثف جهودها لحل لغز مقتل مغربية داخل شقتهاأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير الأوقاف في إفطار "معا ضد الارهاب": بوحدتنا سنظل أقوى

وزير الأوقاف في إفطار "معا ضد الارهاب": بوحدتنا سنظل أقوى

بوابة "براندبورج" تضيء بألوان العلم البريطاني تضامنًا مع ضحايا هجوم لندن

بوابة "براندبورج" تضيء بألوان العلم البريطاني تضامنًا مع ضحايا هجوم لندن

واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين

واشنطن تنتقد بكين في ملف حقوق الإنسان في ذكرى تيان انمين

محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه

محامي أبو تريكة: الطعن على حكم إدراج موكلي أمام محكمة النقض.. وأثق في سلامة موقفه