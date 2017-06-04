أمن الإسكندرية يفتح أبواب «برج العرب» أمام جماهير الأهلي والوداد

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بدأت مديرية أمن الإسكندرية، فتح أبواب معلب ستاد الجيش ببرج العرب، أمام الجماهير من حاملي التذاكر لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي، والوداد المغربي، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري رابطة الأبطال الأفريقية.

وأعلنت مديرية الأمن، استقبال الجماهير حتى موعد غلق الأبواب بالتزامن مع بدء المباراة فى تمام العاشرة مساءً، بينما تم فرض اجراءات أمنية مشددة لتأمين الجماهير، وتسهيل عملية الدخول والخروج وخاصة للاعبى الفريقين المقرر حضورهم الى ملعب المباراة فى تمام الثامنة والنصف من مساء اليوم اى قبل موعد المباراة بساعة ونصف الساعة تقريبا.

وقال العميد شريف عبد الحميد، مدير إدارة المباحث الجنائية، إن التعليمات واضحة بشأن تأمين اللقاءات الافريقية للفرق المصرية، وأن هناك اجراءات أمنية مشددة وأنه لن يسمح بدخول الملعب من ليس لهم صفة الحضور، مشيرًا إلى فرض اجراءات أمنية مشددة خلال عملية الدخول.

وأضاف رئيس مباحث الاسكندرية، أن قوات الأمن تقوم بنشر قواتها وفق الخطة التى وضعتها مديرية أمن الاسكندرية، لتأمين اللقاء ولاعبى الفريقين، مع تأمين مقر إقامة الفريقين وخطوط السير من والى الملعب.

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وتقرر حضور 8 آلاف متفرج لحضور المباراة، وحذرت مديرية الأمن الجماهير التى لا تحمل تذاكر أو دعوات المباراة، من الاقتراب من ملعب ستاد برج العرب، وطالبت الجميع بتوخى الحذر، وضبط النفس، وعدم اثارة المشكلات.

كان اللواء مصطفى النمر - مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسكندرية - عقد اجتماع أمنى موسع و ذلك بحضور ممثلي المنطقة الشمالية العسكرية، و قيادات مديرية الأمن، و الأجهزة الأمنية حيث شدد بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الإستاد، عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور، و إدارة تأمين الطرق، بالأشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالأضافة إلى قيام شرطة المرافق بنشر قواتها و منع أية إشغالات.