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وزير الرياضة يهنىء «نصر و عبد العزيز» على فوزهما في انتخابات اتحادات الكاراتيه

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وزير الرياضة يهنىء «نصر و عبد العزيز» على فوزهما في انتخابات اتحادات الكاراتيه وزير الرياضة يهنىء «نصر و عبد العزيز» على فوزهما في انتخابات اتحادات الكاراتيه

التحرير

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هنأ المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، سيد نصر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتيه، بفوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقى، ورئيس المنطقة الخامسة التى تضم دول حوض النيل، كما حصل على عضوية المكتب التنفيذى للاتحاد، وذلك فى الانتخابات التى جرت بمدينة ياوندى الكاميرونية، على هامش بطولة أفريقيا للشباب التي تستمر حتى يوم 5 يونيو الجارى، والتى يشارك فيها المصرى.

وأشاد عبد العزيز، بجهود الاتحاد المصرى للكاراتيه، برئاسة د. أيمن عبد الحميد، في تطوير اللعبة من خلال المقترحات التي تقدم بها محمد الحسينى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى، وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولى، والتي كانت محل تقدير ودراسة من الاتحاد الدولى، لتطوير قواعد المسابقات للكاتا والكوموتيه.

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كما تقدم الوزير بالتهنئة إلى محمد عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتيه، بعد فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربى للعبة، فى الانتخابات التى أجريت بدولة الإمارات.

وأشار عبد العزيز إلى أن التواجد المصرى عربيًا و أفريقيًا و دوليًا من خلال 3 مناصب هامة تؤكد على خبرة و قدراتها خاصة في ظل دخول الكاراتيه الأولمبياد في طوكيو 2020، و من قبله أولمبياد الشباب 2018 في ببوينس ايريس.

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التحرير

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