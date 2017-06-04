مستشفيات كفرالشيخ تستقبل 6 حالات مرضية من لجان الثانوية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

رصد مصراوى، اليوم الأحد، الحالات التى تلقتها مستشفيات بمحافظة كفر الشيخ، بين طلاب الثانوية العامة، وكذا الحالات التى جرى علاجها بمكانها، وذلك عقب أداء الطلاب لامتحانى مادتى اللغة العربية، والتربية الإسلامية على مستوى 13 إدارة تعليمية بالمحافظة.

كان قسم الأستقبال والطوارئ بمستشفي دسوق العام، برئاسة الدكتور أسامة حامد مدير القسم، تلقى أول حالتين مرضيتين للطالبتين "نادية ع.ا"، قادمة من لجنة مدرسة دسوق الثانوية الزراعية، لتعرضها لمغص كلوى، و"سلمى ط.ش"، قادمة من لجنة معهد فتيات دسوق الأزهرى، إثر تعرضها لحالة إغماء.

كما أستقبل قسم الأستقبال والطوارئ بمستشفى سيدى سالم المركزى، المعلمة "سميحة إ.أ"، 53 سنة، قادمة من لجنة مدرسة الثانوية بنات بسيدى سالم، لتعرضها لأزمة صدرية، كما تعرضت "خلود ع.م"، لنفس الحالة أزمة صدرية، وتلقت علاجها بمكان لجنتها لتلقيها جلسة فاركولين.

وتعرضتا الطالبات "رضوى أ.ح"، بلجنة معهد فتيات سيدى سالم الأزهرى، و"سارة م,أ.إ"، بلجنة مدرسة الإعدادية بنات القديمة بمدينة كفر الشيخ، لحالتين من الإغماء، وجرى إسعافهما بمكان لجنتهما بالمعهد والمدرسة.