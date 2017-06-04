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إعلامي كويتي: قطر تنفق على الإخوان في مصر وتمول إرسال الأسلحة إلى سيناء

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مصراوي Masrawy

إعلامي كويتي: قطر تنفق على الإخوان في وتمول إرسال الأسلحة إلى سيناء

05:48 م الأحد 04 يونيو 2017

إعلامي كويتي: قطر تنفق على الإخوان في مصر وتمول إرسال الأسلحة إلى سيناء

الإخوان المسلمين

القاهرة - (مصراوي):

قال الإعلامي الكويتي فؤاد الهاشم إن "قطر تنفق على الإخوان المسلمين الذي يتحركون في تركيا ومصر، وتمول إرسال الأسلحة إلي المتطرفين في سيناء، كما تساند تحركاتهم وتقف وراء تمويلهم في العديد من الدول، ولكنها في الوقت ذاته تمنع أي تحرك لهم داخل قطر التي تم تجميد كل نشاط للإخوان فيها، بينما تقوم بمساندتهم ودعمهم فقط في دول أخرى." 

وتطرق الإعلامي الكويتي في برنامج "مجموعة إنسان" الذي تعرضه قناة"MBC1"، إلى أمور عدة، أبرزها الشأن القطري، وعلاقات الدوحة مع دول الخليج والأزمة الحالية بينهما، ومسألة دعم الإخوان المسلمين والمتطرفين، إلى غيرها من القضايا الشائكة والمواضيع الساخنة.

وأوضح الهاشم أن: "قناة الجزيرة تدعمها وتمولها وزارة الخارجية القطرية"، وأن "ما تقوم به الجزيرة ليس له علاقة بالإعلام، وهي تعمل كجهاز مخابرات هدفه تمزيق الأمة ليس أكثر، ونجح حتى الآن في تحقيق جزء من أهدافه" على حدّ وصفِه. 

وأضاف الهاشمي: "في البدايات، عرضت قناة الجزيرة على الكويت، ولكن تم رفض الأمر من جانب ولي العهد الكويتي آنذاك، قبل أن تستضيفها قطر وتستورد معظم فريقها من لندن." وفي إطار الحلقة، وصف الهاشم الأزمة الحالية في قطر بأنها: "مشكلة داخلية"، معقباً: "هناك صراع على الحكم وأجنحة متصارعة على السلطة بين أجيال، وقد انعكس ذلك على تصرّفات قطر تجاه العالم العربي. وهناك أشياء كثيرة تحدُث تحت السطح بين الحرس القديم والحرس الجديد." 

وبحسب أقوال الهاشم خلال اللقاء مع العلياني، فإن "الأزمة الحقيقية هناك بدأت منذ زيارة شيمون بيريز إلى قطر عام 1995"، وهو التاريخ الذي اعتبره الهاشم "البداية الحقيقية لـ "الربيع العربي" الذي تم التمهيد له منذ وقتها". 

وختم الهاشم بقوله: "إن الأزمات الحقيقية التي تحدث في قطر حالياً من الممكن أن تولد أزمات أكبر في الجسم الخليجي إذا لم يتم علاج ما تقوم به قطر بشكل عاجل وسريع، يحفظ استقرار المنطقة ويحافظ على مستقبل الأجيال القادمة".

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