اتفاقية تعاون بين جامعتي الإسكندرية وبلجوراد

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زار قنصل عام روسيا بالإسكندرية، شيد صاديكوف، اليوم الأحد، محافظ الإسكندرية، وكان في استقباله محمد سلطان، محافظ اﻹسكندرية، بمكتبه، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون وتوطيد العلاقات التي تربط بين البلدين.

وقال صاديكوف إن الإسكندرية من أهم محافظات مصر، معربا عن سعادته بتواجده بها.

وأضاف أنه على أتم الاستعداد لتبادل الخبرات والتعاون مع المحافظة، مشيرا إلى رغبته بإبرام اتفاقية تعاون بين الإسكندرية وجامعة بلجوراد بروسيا، التي تساهم في توطيد سبيل التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

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ورحب المحافظ بالقنصل على أرض الإسكندرية، مؤكدا عمق العلاقات بين الجانبين.

وأعرب عن حرصه لتعزيز وتوطيد واستمرار أواصر تلك العلاقات وتبادل الخبرات بين البلدين في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الإسكندرية ذات طابع ورونق خاص وتاريخ عريق وتضم جميع الحضارات والثقافات.

وأكد سلطان على أن الإسكندرية تشجع العلاقات مع الدول الأخرى، التي تمثل نقلة ثقافية وحضارية هامة في كافة المجالات للجانبين، خاصة أن الإسكندرية مدينة تاريخية سياحية ذات موقع متميز جدا ولديها مقومات تجعلها مدينة على أعلى مستوى عالميا، مشيرا أننا نتشرف باستقبال الوفود الروسية وتبادل الخبرات معهم.