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رئيس الوزراء: قادرون على توفير احتياجاتنا من الغاز

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رئيس الوزراء: قادرون على توفير احتياجاتنا من الغاز رئيس الوزراء: قادرون على توفير احتياجاتنا من الغاز

التحرير

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أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن الدولة لديها القدرة على توفير كافة احتياجات الصيف القادم من الغاز.

وقال إسماعيل، فى تصريحات صحفية عقب لقائه وزيرى التعاون الدولى وقطاع الأعمال العام بمقر هيئة الاستثمار، إن إنتاح الغاز فى المرحلة الأخيرة فى زيادة مستمرة، خاصة مع دخول حقل نورس وحقل غرب المتوسط حيز التنفيذ.

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وأضاف: "الإنتاج اليومى للغاز 5.25 مليار قدم مكعب يوميا قدم مكعب، وأن كميات العاز التى يتم استيرادها تم تقليلها".

وفيما يتعلق بالموقف النهائى من إزالة التعديات على أراضى الدولة، قال إسماعيل إن الموقف جيد والحصر مستمر وهناك تقارير يومية يتم رفعها وتحديثها.

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التحرير

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