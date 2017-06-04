ضبط 30 حالة غش في امتحانات جامعة المنيا

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قال الدكتور جمال الدين أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، إنه تم ضبط 30 حالة غش، في الأسبوع الثاني من امتحانات الجامعة.

وأضاف أبو المجد، خلال تفقده امتحانات كلية الفنون الجميلة، اليوم الأحد، أن الـ30 حالة غش، منها 16 حالة في كليات الآداب، التربية النوعية، التربية الرياضية، التربية، الفنون الجميلة، والسياحة والفنادق.

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وأشار إلى أنه تم تطبيق عقوبة إلغاء المادة عليهم، كما تم تطبيق عقوبة الإنذار على 12 حالة في كليات التربية الرياضية، الحاسبات، المعلومات، والآداب، بالإضافة إلى ضبط حالتي غش بكلية الآداب، تم إحالتهم إلى مجلس التأديب، وتطبيق المادة 125، ليصبح إجمالي الحالات التي تم ضبطها منذ بداية الامتحانات حتى الآن 70حالة.