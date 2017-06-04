وزير الدفاع يتفقد منظومات التسليح والتأمين القتالي بالقوات البحرية  

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تفقد الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي عدد من منظومات التسليح و التأمين القتالي والفني بقيادة القوات البحرية، وذلك بحضور الفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحه.

وإستمع القائد العام الي شرح تفصيلي من الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية تضمن عدد من المشروعات الانشائية التي يجري تنفيذها بقيادة القوات البحرية، وأعمال انشاء وتطوير الأرصفة المخصصة لإستقبال ورباط القطع البحرية الجديدة، بعد تجهيزها بكافة الخدمات والمرافق وفقاً لأحدث المنظومات القتالية والادارية والفنية.

وقام القائد العام بتفقد عدد من المنشأت الخاصة بالتأمين الفني وصيانة وإصلاح السفن داخل الورش الرئيسية للقوات البحرية التي تقوم بأعمال إستعادة الكفاءة الفنية والقتالية وإجراء العمرات لمختلف الوحدات والقطع البحرية، كذلك زيارة أهم المنشأت التي تم بناؤها حديثاً لاستقبال ورباط الغواصات الجديدة .

واستمع إلى شرح من قائد وطاقم الغواصة "41" التي دخلت الخدمة حديثا بالقوات البحرية متضمناً مراحل التدريب ورحلة الإبحار من ألمانيا وصولا الي مصر، كما تفقد الغواصة الجديدة وناقش عدد من الأطقم التخصصية في أسلوب تنفيذ المهام المختلفة بإعتبارها اضافة قوية للقدرات القتالية للقوات البحرية بما تملكه من خصائص فنية وانظمة قتالية ونيرانية عالية.

ونقل القائد العام خلال لقاؤه عدد من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية، وعدد من طلبة الكلية البحرية وكلية الدفاع الجوي تحية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة واعتزازه بجهودهم في تأمين الوطن وصون مقدساته وحماية أمنه القومي.

وهنأ القائد العام رجال القوات المسلحة بذكري انتصارات العاشر من رمضان والتي أكدت الإرادة القوية للشعب المصري وتحمله الصعاب والتلاحم مع قواته المسلحة لتحويل الهزيمة الي أعظم الانتصارات في التاريخ الحديث، معرباً عن تقديرة لجيل اكتوبر الذين أكدوا عظمة المقاتل المصري وكانوا قدوة في البسالة والفداء من أجل إسترداد أرض سيناء المقدسة .

وأكد القائد العام أن هذا الجيل من رجال القوات المسلحة هو امتداد لجيل أكتوبر، بما يقدموه من بطولات وتضحيات في ظل ما تشهده مصر ومحيطها الاقليمي من تهديدات وتحديات غير مسبوقة تستهدف أمنها القومي، وتتطلب الحفاظ علي أعلي درجات الكفاءة والإستعداد، وبناء القوة والقدرة التي تحمي مقدرات الوطن وسلامة شعبه العظيم .

شاهد أيضا

وأشار إلي حرص القيادة العامة على تعزيز القدرات القتالية للأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وتطويرها كماً وكيفاً وفقاً لأحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا متطورة بما يمكنها من تأمين الحدود البرية والساحلية وحماية المصالح الاقتصادية، وقوة ردع ضد من تسول له نفسة المساس بمقدرات الوطن والأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأدار القائد العام حواراً مع رجال القوات المسلحة إستمع فيه لأرائهم وإستفساراتهم حول مختلف الموضوعات، وشدد علي ضرورة الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالى والاهتمام بالتدريب والإعداد الجيد للفرد المقاتل علمياً وبدنياً بإعتباره الركيزة الأساسية التى تعتمد عليها القوات المسلحة، وموصياً بأهمية الإلمام بمجالات العلم والمعرفة والحفاظ على الكفاءة القتالية والفنية للإسلحة والمعدات لضمان قدرتها على تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف .

وقام القائد العام بتكريم المتميزين من رجال القوات المسلحة تقديراً لتفوقهم وتفانيهم في تنفيذ المهام التي أسندت اليهم والحفاظ علي أعلي مستويات الكفاءة والإستعداد القتالي، كما قام بتكريم الفريق أسامة منير ربيع قائد القوات البحرية السابق ومنحة وسام الجمهورية من الطبقة الأولى والذى صدق على منحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهودة فى خدمة القوات البحرية .

وكان الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي قد التقي عدد من مقاتلي الوحدات الخاصة من المظلات والصاعقة وطالبهم بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي، وتنفيذ أي مهمة تسند اليهم في تحت مختلف الظروف، مؤكداً انهم احد الدعائم القوية للقوات المسلحة في حماية ركائز الامن القومي المصري .

وأشاد القائد العام بما ينفذه مقاتلوا الوحدات الخاصة من عمليات ناجحة للقضاء على البؤر والاوكار الارهابية بمناطق مكافحة النشاط الارهابي بسيناء، وما يبذلونه من جهود للحفاظ علي كفائتهم واستعدادهم القتالي والوصول بها الي المستوي الذي يحقق اهداف القوات المسلحة ويدعم قدرتها علي مجابهة التحديات بكل الثقة والقدرة علي مواجهتها والتغلب عليها، مؤكداً أن لمصر جيشا قوياً قادراً يضع امن مصر وسلامتها وقدسية اراضيها فوق كل اعتبار ، مشيراً إلى ان مصر لن تسقط وستظل قوية وقادرة بفضل وحدة وتماسك المصريين جميعاً.

كما شارك ابطال ومقاتلوا القوات الخاصة تناول وجبة الافطار وقام بتكريم المتميزين من الضباط وضباط الصف المتميزين من رجال الصاعقة والمظلات.