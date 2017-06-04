انطلاق حفل خيري "من أجل هدف أسمى" عقب هجوم لندن
انطلاق حفل خيري "من أجل هدف أسمى" عقب هجوم لندن
05:21 م الأحد 04 يونيو 2017
هجوم لندن
لندن - (د ب أ):
أفادت قوات الشرطة في مانشستر، اليوم الأحد، بأن مغنية البوب الأمريكية أريانا جراندي ستحيي حفلا خيريا لصالح ضحايا الحادث الإرهابي، الذي وقع في مانشستر الشهر الماضي. وسيقام الحفل رغم وقوع حادث في لندن أمس السبت.
وذكرت الشرطة أن الحفل سوف يقام مساء اليوم إلى جانب "فعالية كبيرة" أخرى ، وأشارت إلى أن أعدادا "كبيرة" من أفراد الشرطة ستكون متواجدة في الفعاليتين.
وأكد سكوتر براون، مدير أعمال أريانا جراندي، أيضا أن الحفل المسمى "وان لاف مانشستر" سينطلق، مشيرا إلى أنه "سينطلق من أجل هدف أسمى".
وكتب براون في تغريدة عبر موقع تويتر اليوم: "أعرب جميع الفنانين المشاركين، صباح اليوم، عن دعمهم القوى، وأنهم مصممون على المضي قدما في تقديم العرض".
وسيضم الحفل الخيري أيضا إلى جانب جراندي، المغنية كاتي بيري وفرقة "كولدبلاي" وغيرهم.
ومنذ حوالي أسبوعين، وبعد حفل أريانا جراندي في مانشستر بوقت قصير، قتل إرهابيون انتحاريون 22 من الحاضرين بالحفل، من بينهم أطفال ومراهقون.
ووقع حادث دهس في لندن أمس، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، وثلاثة مهاجمين وإصابة 48 شخصا.
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