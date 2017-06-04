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اليونسيف تعلن ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 656 حالة

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مصراوي Masrawy

اليونسيف تعلن ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 656 حالة

05:16 م الأحد 04 يونيو 2017

اليونسيف تعلن ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 656 حالة

ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن

صنعاء - (د ب أ):
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بوباء الكوليرا في اليمن إلى 656 حالة، منذ 27 نيسان/ابريل الماضي.

وقالت المنظمة، في حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنها سجلت أكثر من 82307 حالة اشتباه بالكوليرا و656 حالة وفاة جراء الإصابة بالكوليرا في 19 محافظة يمنية.

وكانت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء قد ذكرت الجمعة الماضية، أن المنظمات الدولية أعلنت استغاثة دولية في أكتوبر 2016 لطلب دعم بمبلغ 22 مليون دولار ليتمكن اليمن من مكافحة الموجة الأولى لوباء الكوليرا في حينه ورفع الجاهزية لأي موجة أخرى، "إلا أن المجتمع الدولي لم يستجب بأكثر من 15 بالمئة من ذلك الاحتياج بحسب تصريحات لمنظمتي الصحة العالمية واليونيسيف".

وأشارت إلى أن هذا الصمت "أدى إلى استمرار تفاقم الوباء وتزايد الحالات والوفيات وفي مديريات ومحافظات جديدة".
ويشهد اليمن تدهورا كبيرا في الوضع الصحي والإنساني، جراء الصراع الدائر في البلاد بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح من جهة، والقوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف العربي من جهة ثانية، منذ أكثر من عامين.

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مصراوي Masrawy

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