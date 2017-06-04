الرئيس الفلسطيني يدين هجوم لندن

رام الله - (د.ب.أ):

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد الهجوم الدامي الذي شهدته العاصمة البريطانية لندن الليلة الماضية.

وقال عباس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" "نتقدم بالتعازي الحارة لبريطانيا ملكة وحكومة وشعبا ولأسر ضحايا الحادث الارهابي".

وأكد الرئيس الفلسطيني رفضه "لكافة أشكال الإرهاب".

وفي المقابل اتهمت اسرائيل عباس أكثر من مرة بتحريض الفلسطينيين على القيام بهجمات.

ودعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيامين نتنياهو عباس الشهر الماضي لوقف دفع الأموال لأسر السجناء الفلسطينيين.

يذكر أنه منذ أكتوبر عام 2015، تم قتل أكثر من 40 إسرائيليا خلال موجة من الهجمات الفلسطينية.

وفي هذه المدة الزمنية تم قتل نحو 300 فلسطيني، أغلبهم خلال الهجمات التي قاموا بها.

يذكر أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم إثر الهجوم الإرهابي الذي شهدته لندن مساء أمس السبت ، وأطلقت الشرطة النار على ثلاثة مهاجمين .