وفد برلماني يجتمع بوزير الخارجية للتحضير لزيارة الكونجرس الأمريكي

كتب- أحمد علي:

عقد سامح شكري وزير الخارحية، اجتماعا اليوم الأحد، مع عدد من أعضاء مجلس النواب بحضور أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية لمناقشة الاستعدادات لزيارة وفد برلماني للكونجرس الأمريكي الأسبوع المقبل.

وقال النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلافات الخارجية بمجلس النواب، إن اللقاء جاء فى إطار التحضير لزيارة وفد من مجلس النواب للكونجرس الأمريكي وعدد من دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة.

ولفت إلى أن لجنة العلاقات الخارجية عقدت عدد من اللقاءات التحضيرية مع الجهات التنفيذية المختلفة للوقوف على كافة الملفات التي سيتم مناقشاتها مع الجانب الأمريكي.

وأكد الخولي أن الزيارة تهدف إلى بناء جسور من التواصل القوي مع الكونجرس الأمريكي باعتباره من أهم دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة كما أن البرلمان المصري وفقًا للدستور يلعب دورا مهمًا أيضا في صناعة القرار في مصر مما يجعل تلك الزيارة مهمة للطرفين.

وأكد الخولي أن ملف الإرهاب وتجديد الخطاب الديني إلى جانب كافة القضايا المطروحة على الساحة ستكون محل نقاش بين أعضاء الكونجرس ووفد البرلمان المصري.