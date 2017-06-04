الري: رفع حالة الطوارئ بمحطات توزيع المياه استعدادًا لموسم الزراعات الصيفية

كتب- أحمد مسعد:

رفعت وزارة الري، حالة الطوارئ القصوى بـ585 محطة توزيع للمياه على مستوى الجمهورية استعدادًا لموسم الزراعات الصيفية.

وأكد الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، أنه مهندسي الري يتابعون جميع مناطق الجمهورية وذلك لمواجهة موسم الزراعات الصيفية، وعلى رأسها محصول الأرز، وشهر رمضان المبارك، في إشارة منه إلى أن الطلب على مياه الري يتزايد خلال الشهر المبارك، وباقي الاحتياجات المائية للبلاد من شرب وصناعة ونقل نهري.

وأضاف أبو زيد أنه تم التنسيق مع مهندسي المصلحة، وفيما بينهم لوضع جدول لتواجد وتشغيل الطوارئ بمختلف المواقع لمتابعة سير العمل على مدار الساعة والتدخل لحل أي مشكلة، علاوة على تشديد أعمال الحراسة على مختلف محطات الرفع والصرف بجميع المحافظات، ورفع حالة الاستعداد لمجابهة أيه أزمات محتملة.

وأشار أبو زيد، إلى أهمية وضع جدول زيارات ميدانيه للمرور المفاجئ للتأكد من الاستعداد الكامل، وتواجد كافة المهندسين والفنيين بمواقعهم، والإفطار مع العاملين بالمحطات.