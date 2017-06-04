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السلطات الباكستانية تعلن مقتل 13 من تنظيم داعش

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مصراوي Masrawy

السلطات الباكستانية تعلن مقتل 13 من تنظيم داعش

04:57 م الأحد 04 يونيو 2017

السلطات الباكستانية تعلن مقتل 13 من تنظيم داعش

إسلام آباد - أ ش أ

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الأحد، مقتل 13 قائدًا من تنظيم "داعش" الإرهابي، في هجوم استمر ثلاثة أيام بعد تقارير استخباراتية أفادت بأن التنظيم كان يحتجز صينيين اثنين اختطفا حديثًا.

وقال مسؤول أمني كبير - وفقا لقناة (العربية الحدث) - إن عملية أمنية جرت في إقليم "ماستونج" بولاية بلوشستان المضطربة جنوب غربي باكستان، واستهدفت كهوفا يستخدمها قادة تنظيم داعش كمخابئ، ما أدى إلى مقتل 13 قائدًا من التنظيم بعد تبادل إطلاق نار كثيف، مضيفًا أنه جرى إخلاء المنطقة أمس، لكنه كشف أن الصينيين المخطوفين لم يتم إطلاق سراحهما من موقع الهجوم، رغم وجود السيارة التي استخدمت في اختطافهما على مقربة من المكان.

من جانبه، قال مسؤول أمني آخر إن قوات الأمن عثرت على 6 سترات مفخخة ومخابئ ذخيرة ومتفجرات وصواعق تفجير ومواد غذائية.

وخُطف العاملان الصينيان في كويتا عاصمة محافظة بلوشستان، ما أثار مخاوف أمنية بالنسبة للاستثمارات الصينية التي تبلغ عدة مليارات من الدولارات في البلاد.

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Asha

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