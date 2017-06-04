ضبط المتهمين بذبح إبنة خالتهم في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، القبض على اثنين من المتهمين الثلاثة بذبح إبنة خالتهم، الطالبة بالصف الأول الثانوي الفني التجاري، داخل مسكنها بقرية "هرية رزنة" التابعة للمركز.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير البحث الجنائي، بورود بلاغًا بالعثور على جثة "بسمة.ح" 16 عامًا، طالبة بالصف الأول الثانوي التجاري، مقتولة.

وتبين من التحريات الأولية، وجود آثار ذبح حول رقبة المجني عليها، فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار تحت تصرف النيابة العامة.

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي، إلى أن وراء الواقعة "محمود.ع" 28 عامًا، عامل بمحل حلويات، وشقيقه "أحمد" 24 عامًا، فني تبريد وتكييف، مقيمان بقرية "النخاس" التابعة لدائرة مركز الزقازيق، وصديقهم "أحمد.ع" 22 سنة، فني تبريد وتكييف، وأن الجريمة بغرض السرقة.

وتبين أن المتهم الأول اتفق مع شقيقه وصديقه على سرقة زوج خالته (والد المجني عليها) كهربائي السيارات، بعدما فشلوا في العثور على ضحية يقومون بسرقتها، ويوم الواقعة صعد المتهم الأول إلى شقة خالته؛ بغرض سرقتها، فيما وقف المتهمان الآخران يراقبان الطريق أمام المنزل.

وفور صعوده الشقة وجد إبنة خالته "المجني عليها"، وحينما استفسرت منه عن سبب حضوره أخبرها بأنه جاء يطمئن عليهم، ثم نزل إلى الشارع مرة أخرى، قبل أن يعود ويخبرها بأنه نسي شيئًا ما، وحينما تركته وذهبت إلى إحدى الغرف هم ورائها وذبحها على الفور وفر هاربًا هو وباقي المتهمين.

وتمكنت المباحث الجنائية، اليوم، من ضبط المتهمان الثاني والثالث، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما يكثف رجال البحث الجنائي جهودهم لضبط وغحضار المتهم الأول.