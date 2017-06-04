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الزمالك يكشف تفاصيل المفاوضات مع لاعب أسوان

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الزمالك يكشف تفاصيل المفاوضات مع لاعب أسوان الزمالك يكشف تفاصيل المفاوضات مع لاعب أسوان

التحرير

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كشف مصدر داخل نادي ، عن صعوبة استكمال المفاوضات مع البوركيني رزاق سيسيه، لاعب نادي أسوان، بعد عرضه على النادي الأبيض مؤخرًا.

وأوضح المصدر الذي رفض ذكر أسمه أن هناك صعوبة في التعاقد مع سيسيه لأن أسوان لا يحق له بيعه لأي نادي، لأنه معار لأسوان من نادي إيفسيمونا الإيفوارى، وإذا رغب أي ناد في شراء اللاعب عليه العودة لناديه الأصلي بالغضافة إلى وجود شرط في العقد يتيح لنادي أسوان إمكانية شرائه.

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وظهر رزاق سيسيه، بمستوى جيد مع أسوان، في مباريات الدورى الممتاز، وهو ما دفع العديد من أندية الدوري لمتابعته خلال الفترة الماضية، وقد ارتبط أسمه بالإنتقال للأهلي والزمالك.

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التحرير

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