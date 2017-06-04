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بالصور - طلاب "الثانوية" في الإسكندرية: النحو كان يحتاج لتفكير

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مصراوي Masrawy

بالصور - طلاب "الثانوية" في الإسكندرية: النحو كان يحتاج لتفكير

04:48 م الأحد 04 يونيو 2017

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بعد أزمة تأخر الطالبات.. محافظ السويس يحيل رئيس لجنة

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بعد أزمة تأخر الطالبات.. محافظ السويس يحيل رئيس لجنة "الثانوية بنات"

الإسكندرية – محمد عامر:

سادت حالة من الارتياح بين طلاب وطالبات الثانوية العامة بالإسكندرية، اليوم الأحد، بعد أداء امتحان اللغة العربية في أول الامتحانات التي يؤديها الطلاب للعام الدراسي الجاري.

وقال عصام محمد، طالب بمدرسة الورديان الثانوية، إن نظام البوكليت وفر الوقت ولا يحتاج إلى الكتابة بشكل كبير مثلما كان في السابق، مشيرًا إلى أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، إلا أن الوقت لم يكن كافيًا لمراجعة الامتحان.

وأضاف مازن عبد الرحمن، طالب بمدرسة مصطفى كامل، أن الأسئلة كانت من لمقرر الدراسي ما عدا الجزئية الخاصة بالنحو، والتي شملت بعض النقاط التي تحتاج إلى تفكير.

وأوضح عبد الله إسماعيل، ولي أمر، أنه اطمأن من سهولة الامتحان مشيرا إلى أن القلق لم يفارقه طوال فترة الامتحان لاسيما مع ارتفاع درجة الحرارة أثرت على تركيز الطلاب.

من جانبه قال جمعة ذكرى، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى من أولياء الأمور بصعوبة الامتحانات أو مستوى التأمين، في الامتحان الذي أداه 42 ألف و394 طالب وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية أمام 130 لجنة، مبينا أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط باستثناء بعض الجزئيات للطالب المتميز.

وقالت آمال عبد الظاهر رئيس قطاع الإسكندرية بامتحانات الشهادة الثانوية العامة ومدير عام إدارة شرق التعليمية إنه تم نقل 20 ورقة أسئلة لامتحان مادة اللغة العربية من لجنة عبد الله النديم لسد العجز بلجنة مدرسة مصطفى كامل، لافتة إلى أنه تم عمل محضر إثبات حالة بالواقعة وتسليم الأسئلة في مظروف مغلق إلى اللجنة دون حدوث أي تأخير يؤثر على مصلحة الطلاب.

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