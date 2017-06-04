بعد أزمة تأخر الطالبات.. محافظ السويس يحيل رئيس لجنة "الثانوية بنات" للتحقيق.. "صور"

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السويس - حسام الدين أحمد

أحال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الثانوية بنات القديمة للتحقيق أمام الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم، لتأخر بدء الامتحان في إحدى اللجان تضم 20 طالبة مدة 25 دقيقة.

كما كلّف اللواء أحمد حامد اللجنة الثلاثية بمديرية التربية والتعليم بمتابعة مد الوقت نصف ساعة للجنة التي تأخر فيها بدء الامتحان، بجانب إخطار رئيس لجنة النظام والمراقبة باللجنة العامة لامتحانات الثانوية العامة بالقاهرة بذلك.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء أحمد حامد، اليوم الأحد، لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشهيدة شادية سلامة الثانوية بنات بمدينة الصباح، ومدرسة النور للمكفوفين بمنطقة الحرفيين بحي فيصل، ومدرسة السويس الثانوية بنات القديمة بحي السويس.

وأعطى المحافظ تعليماته لرؤساء اللجان بتوفير الهدوء للطلبة داخل اللجان والتسهيل على المراقبين لأداء عملهم بكل دقة والالتزام بالتعليمات والانضباط المدرسي.

يشار إلى أن عدد اللجان بالمدارس الثانوية بالسويس بلغ 12 لجنة وتقدم للامتحانات 3770 طالب وطالبة على مستوى السويس.